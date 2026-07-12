Preiswert und zuverlässig: Nokia 102 4G (2026) in Bildern enthüllt

Während HMD Global seine Markenstrategie ändert, werden Feature-Phones unter der legendären Marke Nokia den Markt nicht verlassen. Erste Bilder und technische Daten des Nokia 102 4G, das 2026 auf den Markt kommen soll, sind online aufgetaucht. Das Gerät zeichnet sich durch seine Erschwinglichkeit und sein klassisches Design aus. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Laut Informationen des Insiders SmashX_60 ist das neue Nokia 102 4G in erster Linie für den chinesischen Markt bestimmt. Bemerkenswert ist, dass das Gerät unter der Marke Nokia und nicht unter HMD veröffentlicht wird. Dies bedeutet die Rückkehr des klassischen Logos und der vertrauten Schriftarten für treue Fans der Marke. Der geschätzte Preis des Geräts soll 159 Yuan (ca. 20 USD) nicht überschreiten.

Design und optische Veränderungen

Im Vergleich zum HMD 102 4G Modell von 2025 wird das neue Gerät ein deutlich aktualisiertes Design aufweisen. Der Hersteller hat auf die unnötige "AI"-Beschriftung auf der mittleren Taste verzichtet und setzt auf einen minimalistischen Look. Das Telefon wird voraussichtlich in zwei leuchtenden Farben erhältlich sein — Dunkelblau und Orange.

Technisch bleibt das Nokia 102 4G den Prinzipien der Einfachheit und Langlebigkeit treu. Das Gerät soll über folgende Spezifikationen verfügen:

1,8-Zoll Farbdisplay;

0,3-Megapixel Hauptkamera;

64 MB RAM und 128 MB interner Speicher;

1200 mAh Akku;

Bluetooth 5.0 und 3,5 mm Audioanschluss.

Zudem ist das Gehäuse des Telefons nach IP52-Standard gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Solche Funktionen machen das Gerät zu einer bequemen Wahl als Zweithandy oder für Senioren. Die Publikation ixbt.com merkt an, dass das offizielle Veröffentlichungsdatum dieses Modells noch nicht bekannt gegeben wurde.

Nokia Feature-Phones behaupten sich weiterhin auf dem usbekischen Markt. Aufgrund des niedrigen Preises und der langen Akkulaufzeit werden solche Modelle oft als Arbeitshandy oder als zuverlässiges Werkzeug in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung gekauft. Das Erscheinen eines neuen 20-Dollar-Modells wird den Wettbewerb in diesem Segment sicherlich verschärfen.

Zur Erinnerung: Der Insider SmashX_60 berichtete zuvor, dass HMD plant, die legendäre Asha-Smartphone-Serie wiederzubeleben. Es wird jedoch erwartet, dass die Asha-Modelle unter der Marke HMD und nicht unter Nokia verkauft werden.