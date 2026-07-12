Globale Nachfrage nach Wi-Fi-Routern sinkt weiter

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Globale Nachfrage nach Wi-Fi-Routern sinkt weiter

In den letzten Jahren ist auf dem globalen Markt für Consumer-Wi-Fi-Router ein deutlicher Rückgang der Verkaufszahlen zu verzeichnen. Laut Daten der Analyseagentur Counterpoint sind die Geräteauslieferungen im ersten Quartal dieses Jahres um 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Dieser Trend ist die nächste Phase einer Stagnation, die den Technologiemarkt bereits seit mehreren Jahren begleitet. Dies berichtet Ixbt.com .

Experten weisen darauf hin, dass der Höhepunkt der Router-Verkäufe im Jahr 2021 lag, also auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie. Damals stieg die Nachfrage nach Heim-Internet aufgrund des Wechsels zu Remote-Arbeit und Online-Bildung sprunghaft an. Im Vergleich zu den Rekordwerten von 2021 ist das Verkaufsvolumen heute jedoch um fast 34 % zurückgegangen.

Marktführer und Markenanteile

Trotz des allgemeinen Marktrückgangs behaupten sich einige Unternehmen gut. TP-Link ist mit einem Anteil von 20 % der klare Marktführer auf dem Weltmarkt. Auf dem zweiten Platz folgt die chinesische Marke Xiaomi mit 12 %. Zu den Top 5 gehören auch Technologiegiganten wie Netgear, Google und Asus.

Interessanterweise konnte Asus trotz des schrumpfenden Gesamtmarktes sein Verkaufsvolumen im Jahresverlauf um 3,8 % steigern. Dies ist auf den Fokus der Marke auf Gaming-Geräte und High-End-Router zurückzuführen. Auch auf dem Markt in Usbekistan sind fast alle diese Marken in offiziellen und inoffiziellen Geschäften breit vertreten.

Neue Trends: Mesh-Systeme und Lösungen für Gamer

Analysten stellen in bestimmten Marktsegmenten ein Wachstum fest. Insbesondere die Nachfrage nach Mesh-Systemen nimmt zu. Diese Systeme ermöglichen eine Erweiterung der Internetabdeckung in großen Häusern. Da die Anzahl der Smart-Geräte in Haushalten heute zunimmt, bevorzugen Verbraucher Lösungen, die eine stabile Verbindung im gesamten Haus gewährleisten.

Darüber hinaus wächst aufgrund der Entwicklung der Gaming-Industrie der Absatz von Routern, die speziell für Gamer entwickelt wurden und mit hoher Geschwindigkeit sowie minimaler Latenz (Ping) arbeiten. Obwohl solche Geräte für normale Nutzer teuer sein mögen, werden sie bei professionellen Spielern und Streamern immer beliebter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Markt für Wi-Fi-Router sein "goldenes Zeitalter" während der Pandemie hinter sich gelassen hat. Hersteller versuchen nun, ihre Einnahmen zu sichern, indem sie sich nicht mehr auf die Menge, sondern auf Qualität und neue Technologien (wie den Wi-Fi 7-Standard und Mesh-Systeme) konzentrieren. Dies deutet darauf hin, dass einfache Router in Zukunft durch komplexere und intelligentere Netzwerksysteme ersetzt werden.

ТехнологияWi-FiRouterTP-LinkXiaomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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