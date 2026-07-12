Der junge englische Star Jude Bellingham zeigte im schwierigen Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Norwegen wahren Heldenmut. Ein Doppelpack des Mittelfeldspielers von Real Madrid sicherte den Engländern einen 2:1-Sieg und brachte das Team ins Halbfinale des Turniers. Nun erwartet die Fußballwelt ein kompromissloses Duell zwischen England und dem von Lionel Messi angeführten Argentinien. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach dem Spiel postete Bellingham auf seinem Instagram-Account eine Nachricht, die an den motivierenden Geist der beliebten Serie "Ted Lasso" erinnerte. Er schrieb: "Wir leben, um einen weiteren Tag zu kämpfen. Als nächstes das Halbfinale. Glaubt daran!" (Believe!). Diese Worte weckten großes Interesse bei den englischen Fans und stärkten den Glauben der Mannschaft an den Titelgewinn weiter.

Thomas Tuchels Kritik und der Teamgeist

Trotz des Sieges ist Englands Cheftrainer Thomas Tuchel mit der Leistung seiner Schützlinge nicht vollkommen zufrieden. Obwohl der Trainer den Willen und den Arbeitseifer der Mannschaft lobte, betonte er, dass es technisch noch Steigerungspotenzial gebe. Tuchel glaubt, dass die Mannschaft zu einem noch qualitativeren Fußball fähig ist und Fehler vor dem Halbfinale korrigiert werden müssen.

Bellingham reagierte recht gelassen auf die kritischen Anmerkungen des Trainers. "Es ist sehr schwer auf dem Platz, es erfordert harte Arbeit. Alle Spieler haben ihr Bestes gegeben. Ich schätze die Widerstandsfähigkeit und den Einsatz meiner Teamkollegen sehr", betonte der 21-jährige Fußballer.

Das Problem der Abhängigkeit von zwei Leistungsträgern

Statistiken zufolge ist die englische Nationalmannschaft im laufenden Turnier übermäßig von den Fähigkeiten ihrer beiden Hauptstars, Jude Bellingham und Kapitän Harry Kane, abhängig. Laut Goal.com wurden 12 der 13 Tore des Teams bei dieser Weltmeisterschaft von diesen beiden Spielern erzielt. Dies deutet auf gewisse Schwächen im kollektiven Angriffsmechanismus hin.

Auch Thomas Tuchel räumte diese Situation ein: "Wir müssen auch andere Spieler im Angriff in günstige Positionen bringen. Natürlich sind Bellingham und Harry Kane Top-Spieler, die in entscheidenden Momenten gerne Verantwortung übernehmen. Ihre effektive Zusammenarbeit ist ein großer Vorteil für uns, aber wir müssen unser Mannschaftsspiel diversifizieren."

Nun steht die englische Nationalmannschaft auf dem Weg zum Weltmeistertitel vor ihrer bisher größten Bewährungsprobe. Das Halbfinale gegen das von Lionel Messi angeführte Argentinien verspricht nicht nur ein Duell der Giganten zweier Kontinente zu werden, sondern auch als Aufeinandertreffen verschiedener Generationen, wie Bellingham und Messi, in die Geschichte einzugehen.