Lamine Yamal, das junge Talent der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, hat eine unerwartete, aber starke Motivation erhalten, die Jaxon-Meisterschaft 2026 zu gewinnen. Die Freundin des Fußballers, Ines Garcia, richtete über die sozialen Netzwerke einen ungewöhnlichen Appell an Yamal und bat ihn, alles zu tun, um einen Platz im Finale des Turniers zu sichern. Laut Goal.com berichtet, .

Der Grund für diese kuriose Forderung liegt nicht nur im sportlichen Interesse, sondern auch im Musikgeschmack. Laut Informationen der FIFA wird der weltberühmte Sänger Justin Bieber bei der großen Show vor dem Finale der Jaxon-Meisterschaft auftreten. Goal.com berichtet, dass Ines Garcia ein riesiger Fan des Sängers ist.

Die junge Bloggerin schrieb auf ihrer Social-Media-Seite an Lamine Yamal: "Mein Schatz, tu alles, was nötig ist, um ins Finale zu kommen. Hörst du mich? Egal was!", in einem scherzhaften, aber bestimmten Ton. Dieser Appell löste innerhalb kurzer Zeit hitzige Diskussionen unter den Fans aus.

Ein neues Format im Super-Bowl-Stil

Die FIFA plant, das Finale der Jaxon-Meisterschaft 2026 im MetLife Stadium im Bundesstaat New Jersey auszutragen. Im Gegensatz zu traditionellen Zeremonien wird dieses Finale ein großes 11-minütiges Musikprogramm enthalten, ähnlich den berühmten Super-Bowl-Halbzeitshows in Amerika.

Das Ziel der Organisatoren ist es, Fußball und Popkultur zu vereinen, um den Zuschauern unvergessliche Momente zu bieten. Die Gewinnung von Stars wie Justin Bieber steigert das Prestige des Turniers weiter und zieht nicht nur Fußballfans, sondern auch Musikliebhaber an.

Sternbesetztes Line-up und erwartete Show

Es wurde bestätigt, dass am Finalabend nicht nur Justin Bieber, sondern auch eine Reihe weiterer Weltstars die Bühne betreten werden. Das Showprogramm umfasst folgende Künstler:

Shakira — ein ständiger Begleiter von Fußballturnieren;

Madonna — die Königin der Popmusik;

BTS — die berühmte K-Pop-Gruppe aus Südkorea;

Burna Boy — der afrikanische Star;

Chris Martin (Coldplay) und Gustavo Dudamel.

Lamine Yamal und die spanische Nationalmannschaft stehen derzeit kurz vor dem Halbfinale. Wenn "La Roja" ihren erfolgreichen Weg fortsetzt, hat Yamal die Chance, nicht nur um den Weltcup zu kämpfen, sondern auch den Traum seiner Freundin zu erfüllen. Solche persönlichen Motivationen führen oft dazu, dass junge Fußballer auf dem Platz noch glänzender performen.