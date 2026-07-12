FIFA verkauft Rasen aus dem Stadion des WM-Finales 2026

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FIFA verkauft Rasen aus dem Stadion des WM-Finales 2026

Es wird erwartet, dass das MetLife Stadium, Austragungsort des FIFA WM-Finales 2026, Rasenstücke des Spielfelds als Souvenirs zum Verkauf anbietet.

Berichten zufolge werden die Preise für die Sets zwischen 450 und 3.000 US-Dollar liegen. Sie enthalten ein in Harz gegossenes Rasenstück, einen USB-Stick zur Echtheitszertifizierung sowie je nach gewählter Option ein Souvenir-Ticket für das Finale, einen Miniatur-Ball und einen symbolischen Kristallpokal.

Die Produkte werden erst nach dem Finale, also ab dem 19. Juli, an die Käufer versandt. Der Versand soll für Kunden in den USA und europäischen Ländern erfolgen.

Es ist geplant, 2.026 Exemplare dieser Kollektion herauszubringen. Der erwartete Gesamtumsatz könnte 11,2 Millionen US-Dollar übersteigen.

FIFAWeltmeisterschaft 2026MetLife StadiumFußballSammlerstücke
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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