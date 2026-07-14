Xabi Alonso beendet Gerüchte über einen Wechsel von Enzo Fernandez zu Real Madrid

Der neue Cheftrainer des FC Chelsea, Xabi Alonso, hat Fragen zur Zukunft des argentinischen Mittelfeldspielers Enzo Fernandez geklärt. Angesichts der in den letzten Wochen zunehmenden Berichte über einen möglichen Wechsel des Spielers zu Real Madrid betonte der Trainer nachdrücklich seine Absicht, seinen Starspieler im Kader zu halten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der 44-jährige Fachmann, der kürzlich die Leitung des Londoner Klubs übernommen hat, sprach auf seiner ersten Pressekonferenz über das neue Projekt des Teams und die Kaderveränderungen. Ihm zufolge nimmt Enzo Fernandez einen zentralen Platz in den Zukunftsplänen der Mannschaft ein und ein Transfer steht nicht zur Debatte.

Kommunikation zwischen Trainer und Spieler

Xabi Alonso bestätigte, dass er persönlich mit Enzo Fernandez gesprochen habe, zog es jedoch vor, die Details des Gesprächs vertraulich zu behandeln. Auf die kurze und prägnante Frage von Journalisten, ob er den Spieler halten wolle, antwortete der Trainer mit "Ja". Dies deutet darauf hin, dass die Transferspekulationen unbegründet sind.

Berichten zufolge hatte der Berater des Spielers begonnen, während des Sommertransferfensters andere Optionen zu prüfen. Obwohl die Nachrichten über das Interesse des spanischen Giganten die Chelsea-Fans beunruhigten, erklärte der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen, dass er die Situation unter Kontrolle habe.

Langfristige Pläne und Ziele

Die Führung des FC Chelsea verfügt über starke rechtliche Grundlagen, um einen Verkauf von Enzo Fernandez zu verhindern. Der aktuelle Vertrag des 25-Jährigen läuft bis Juni 2032, was es den Londonern ermöglicht, ihre Bedingungen in allen Verhandlungen zu diktieren.

Xabi Alonso hat sich zum Ziel gesetzt, das Team neu zu formen und die Siegermentalität wiederherzustellen. Er betonte, dass die Rückkehr des Vereins auf die europäische Bühne die Hauptaufgabe sei. "Wir müssen viele Dinge richtig machen, um dieses Ziel zu erreichen. Meine Hauptaufgabe ist es, wie wir spielen wollen und wie wir jedes Spiel angehen", fügte der Trainer hinzu.

Derzeit nimmt Enzo Fernandez mit der argentinischen Nationalmannschaft erfolgreich an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 teil. Nach dem Turnier wird er einen kurzen Urlaub machen und es wird erwartet, dass er Ende Juli zum Training unter Xabi Alonso stößt. Chelsea bereitet sich darauf vor, die neue Saison mit völlig neuer Energie und Veränderungen zu beginnen.