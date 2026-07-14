Was zeichnet die geheimnisvolle 11-Milliarden-Dollar-Insel aus?

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Was zeichnet die geheimnisvolle 11-Milliarden-Dollar-Insel aus?

In Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, wird ein riesiges Projekt mit einem Gesamtwert von fast 10,9 Milliarden Dollar errichtet, das auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden ausgerichtet ist. Fay Alreeman Insel Die vollständige Inbetriebnahme des Projekts ist für 2029 geplant.

Das Projekt wird von dem Unternehmen Aldar Development , das der Regierung von Abu Dhabi gehört, umgesetzt. Unternehmensvertreter betonen, dass jedes Gebäude, die Infrastruktur und das gesamte Gebiet so konzipiert wurden, dass sie sich positiv auf die körperliche und geistige Gesundheit der Menschen auswirken.

Auf einer Fläche von 2,7 Millionen Quadratmetern entstehen auf der Insel über 6.000 Wohneinheiten, moderne Apartments, Premium-Villen, Einzelhandelsgeschäfte, Strandclubs und Wassersportzentren. Die Immobilienpreise beginnen bei 517.000 Dollar und reichen bis zu 2 Millionen Dollar.

Durch das Zentrum der Insel verläuft der 10 Kilometer lange Berm Park . Dort werden Lauf- und Radwege angelegt. Zudem sind über 70 Prozent der internen Wege beschattet, was eine angenehme Umgebung für Fußgänger schafft.

Im Jahr 2028 wird auf der Insel eine Filiale der berühmten Großbritannienbasierten King's College School Wimbledon eröffnet. Sie wird als erste Schule mit dem internationalen Fitwel -Zertifikat für ein gesundes Bildungsumfeld tätig sein.

Die Insel Fay Alreeman selbst ist das weltweit erste Projekt, das die höchste Drei-Sterne-Bewertung im Fitwel-System erhalten hat. Dabei wurden Kriterien wie körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, psychische Stabilität und Krankheitsprävention berücksichtigt.

Experten zufolge könnte dieses Projekt in Zukunft als neues Modell für gesundheitsorientierte Stadtplanung anerkannt werden.

Abu DhabiAldar DevelopmentFay AlreemanStadtplanungWellness
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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