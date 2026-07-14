82-jährige Frau überlebt neun Tage gefangen in ihrer Badewanne

In North Carolina, USA, blieb die 82-jährige Joan Rivet nach einem Unfall in ihrem Haus neun Tage lang in ihrer Badewanne gefangen. Trotz der schwierigen Umstände gelang es ihr, dank ihres außergewöhnlichen Willens und Einfallsreichtums zu überleben. Dies berichtete die Publikation The Mountaineer .

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am 1. Juni in Clyde, am Fuße der Smoky Mountains, etwa 240 Kilometer von Charlotte entfernt. Als Joan Rivet sich bettfertig machte, stolperte sie im Badezimmer und fiel rückwärts in die Wanne. Durch den Sturz riss der Duschvorhang ab und die Metallstange fiel auf sie.

„Das Erste, was ich dachte, war: ‚Oh Gott, was habe ich getan?‘“, sagt Joan Rivet. Die Frau, die 2023 ihren Ehemann verlor, lebte seitdem allein.

Sie erzählt, dass sie aufgrund einer schweren Rückenverletzung beim Sturz nicht aus der Wanne klettern konnte. Sie schrie stundenlang um Hilfe, doch niemand hörte sie. Nur ihre Katze Phoebe miaute hinter der Badezimmertür.

Stunden wurden zu Tagen. Die Frau sagt, sie habe zeitweise das Bewusstsein verloren und sei dann wieder zu sich gekommen.

„Ich konnte nur sehen, wie es draußen dunkel wurde und dann wieder hell. Ehrlich gesagt habe ich das Zeitgefühl verloren“, sagt sie.

Joan Rivet erinnert sich auch daran, dass sie unter Schmerzen mehrmals zu Gott um Hilfe gebetet hat.

„Ich betete immer wieder: ‚Herr, bitte hilf mir, lindere meine Schmerzen‘“, sagt sie.

Die Frau hatte keine Kinder und arbeitete nicht. Obwohl sie nicht sicher war, ob Hilfe kommen würde, beschloss sie, um jeden Preis zu überleben. Zu diesem Zweck gelang es ihr trotz der starken Schmerzen, den Wasserhahn der Badewanne mit dem Fuß aufzudrehen. Sie trank das Wasser, das auf ihr Gesicht spritzte, und hielt sich so neun Tage lang am Leben.

Einige Tage später begann ihr Bruder Bill Lesko, der fünf Stunden entfernt in Georgia lebt, sich Sorgen zu machen. Es kam ihm seltsam vor, dass seine Schwester nicht auf seine Anrufe antwortete.

„Ich habe mehrere Tage lang angerufen, aber es gab keine Antwort. Zuerst dachte ich, das Telefon funktioniere nicht oder sie sei beschäftigt. Dann wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte“, sagt Bill Lesko.

Er kontaktierte Nachbarn. Diese sagten, Joans Auto stehe in der Einfahrt, aber es gebe keine Bewegung rund um das Haus. Da seine Sorge wuchs, wandte sich Bill Lesko an das Büro des Sheriffs von Haywood County und bat um eine Überprüfung des Hauses. Als Polizeibeamte am 10. Juni das Haus betraten, fanden sie Joan Rivet in einem halbbewussten Zustand in der Badewanne. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau sagt, sie könne sich nicht an die Momente ihrer Rettung erinnern. Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass sie unter schwerer Mangelernährung, Dehydrierung und Druckgeschwüren litt, weil sie so lange in einer Position gelegen hatte. Nachdem die Ärzte ihr intravenös Flüssigkeit und spezielle Nährstoffe verabreicht hatten, begann Joan langsam wieder zu Kräften zu kommen. Später wurde sie in ein Rehabilitationszentrum in Waynesville verlegt.

Erfreulicherweise hat auch Joans Katze Phoebe, die neun Tage lang ohne Futter und Wasser auskommen musste, überlebt. Nach dieser schweren Prüfung beschloss Joan Rivet, in Zukunft nicht mehr allein zu leben. Sie plant nun, nach Georgia zu ziehen, um bei ihrem Bruder zu wohnen.