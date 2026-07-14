Chelseas Transfer-Krise: Die größten Flops der BlueCo-Ära

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Chelseas Transfer-Krise: Die größten Flops der BlueCo-Ära

Seit der Übernahme durch das BlueCo-Konsortium unter der Führung von Todd Boehly und Behdad Eghbali hat der FC Chelsea beispiellose Summen auf dem Transfermarkt ausgegeben. Trotz Ausgaben von fast 1,9 Milliarden Pfund (2,5 Milliarden Dollar) für neue Spieler innerhalb von vier Jahren werfen die Ergebnisse und die Transferpolitik des Teams viele Fragen auf. Neben erfolgreichen Transfers wie Cole Palmer gibt es Dutzende Spieler, die sich nicht durchsetzen konnten und dem Verein großen finanziellen Schaden zugefügt haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem von Goal.com veröffentlichten Analysebericht wurden die schlechtesten Transfers dieser Ära bewertet. Einer der vorderen Plätze auf der Liste wurde unerwartet von Alejandro Garnacho belegt. Der argentinische Flügelspieler, der für 40 Millionen Pfund von Manchester United verpflichtet wurde, spielte nur ein Jahr für den Londoner Club. Seine Zeit an der Stamford Bridge war absolut enttäuschend, und der Verein versucht derzeit, ihn für 45 Millionen Pfund zu verkaufen, wobei es aufgrund seiner schwachen Leistung in der letzten Saison schwierig werden dürfte, einen Käufer zu finden.

Nkunku und Chukwuemeka: Große Hoffnungen und der Schatten der Verletzungen

Einer der schmerzhaftesten Transfers für Chelsea war Christopher Nkunku. Der französische Stürmer, der 2023 für 52 Millionen Pfund von RB Leipzig geholt wurde, war einer der besten Torschützen der Bundesliga. Eine schwere Knieverletzung während der Saisonvorbereitung schien jedoch seine Karriere auszubremsen. Obwohl Nkunku in der Saison 2024/25 zurückkehrte, konnte er sich angesichts der Glanzleistungen von Cole Palmer keinen Platz in der Startelf sichern und wurde schließlich an den AC Mailand verkauft.

Ein weiterer unglücklicher Transfer ist Carney Chukwuemeka. Das junge Talent, das 2022 für 20 Millionen Pfund von Aston Villa kam, war mit der englischen Jugendnationalmannschaft Europameister geworden. In zweieinhalb Jahren kam er jedoch nur auf 32 Einsätze und konnte sein Potenzial verletzungsbedingt nicht entfalten. Im vergangenen Sommer wechselte er zunächst auf Leihbasis und dann fest zu Borussia Dortmund.

Die Liste weiterer aufsehenerregender, aber ineffektiver Transfers im Rahmen des BlueCo-Projekts ist lang. Besonders hervorzuheben sind folgende Namen:

  • Alejandro Garnacho — Der Flügelspieler von Manchester United blieb hinter den Erwartungen zurück;
  • Raheem Sterling — Das Verhältnis zwischen Gehalt und Leistung des erfahrenen Stürmers stimmte nicht mehr;
  • Christopher Nkunku — Musste London aufgrund von Verletzungen verlassen;
  • Carney Chukwuemeka — Kam mit großen Hoffnungen, blieb aber auf der Ersatzbank.
Diese Transferfehler zeigen, wie chaotisch die Marktstrategie der Chelsea-Führung ist. Dass auf jeden erfolgreichen Transfer mehrere teure und ineffektive Käufe kommen, könnte auch die finanzielle Stabilität des Vereins gefährden. In der Premier League wird ein solch hohes Ausgabenniveau bei gleichzeitigem Mittelfeldplatz von Fans und Experten scharf kritisiert.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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