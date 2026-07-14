Problem mit Telegram-Links: t.me-Domain funktioniert in Browsern nicht mehr

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Problem mit Telegram-Links: t.me-Domain funktioniert in Browsern nicht mehr

Die kurze t.me-Domain, die zu einem langjährigen Symbol des Telegram-Messengers geworden ist und auf Kanäle, Gruppen sowie Profile weiterleitet, funktioniert unerwartet nicht mehr in Browsern. Aufgrund dieses Problems haben Nutzer Schwierigkeiten, über Webbrowser auf Inhalte innerhalb des Messengers zuzugreifen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Als Hauptursache für das Problem werden bestimmte Einschränkungen genannt, die vom Betreiber der .me-Domainzone eingeführt wurden. Laut der Publikation „Kod Durova“ verhindern genau diese technischen Einschränkungen, dass Links im t.me-Format wie bisher die Weiterleitungsfunktion zur Telegram-App über Browser ausführen können.

Neue Domain und Lösungen

Das Telegram-Team hat schnell auf die Situation reagiert und ist zur Nutzung der telegram.me-Domain übergegangen, um das Problem zu lösen. Wenn man nun einen Link zu einer Nachricht, einem Beitrag oder einem Kanal innerhalb des Messengers kopiert, stellt die App automatisch die neue, längere telegram.me-Adresse anstelle des alten t.me-Formats bereit.

Es ist erwähnenswert, dass sich diese Änderungen nur auf den Zugriff über externe Browser (Google Chrome, Safari, Mozilla usw.) beziehen. Innerhalb der Telegram-App selbst funktionieren die alten Links im t.me-Format weiterhin ohne Probleme. Die Algorithmen des Messengers erkennen die alten Adressen weiterhin und leiten den Nutzer an das gewünschte Ziel weiter.

Diese Änderung ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da Telegram das beliebteste Kommunikationsmittel und eine primäre Informationsquelle im Land ist. Viele Unternehmer und Blogger haben kurze t.me-Links in ihrem Werbematerial verwendet. Dass diese Links nun nicht mehr in Browsern geöffnet werden können, könnte den Nutzerverkehr leicht beeinträchtigen.

Experten gehen davon aus, dass solche technischen Änderungen vorübergehender Natur sein könnten oder die Telegram-Plattform dazu veranlassen könnten, ihre eigene Domain-Infrastruktur zu stärken. Den Nutzern wird derzeit empfohlen, Links zu ihren Ressourcen zu aktualisieren und das telegram.me-Format zu verwenden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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