Starke Sturzfluten in der Provinz Sughd, Tadschikistan

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Starke Sturzfluten in der Provinz Sughd, Tadschikistan

Am 11. Juli kam es im Dorf Darg im Bezirk Ayni in der tadschikischen Provinz Sughd zu einer schweren Sturzflut. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie Schlamm und Geröll mit hoher Geschwindigkeit von den Bergen herabstürzten und Straßen, Brücken sowie einige Infrastruktureinrichtungen beschädigten.

Aufnahmen von Anwohnern verdeutlichen die Kraft der Flut und die angerichteten Schäden in der Region. Der Vorfall verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und löste unter den Nutzern Diskussionen aus.

Stand 13. Juli haben die zuständigen Behörden Tadschikistans noch keine detaillierten Informationen über mögliche Opfer oder Verletzte sowie über das Ausmaß der entstandenen Schäden veröffentlicht.

Zuvor hatte der tadschikische Wetterdienst die Bevölkerung vor dem hohen Risiko von Starkregen und daraus resultierenden Sturzfluten in den Bergregionen des Landes gewarnt.

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Charos
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