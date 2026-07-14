Hase auf der Landebahn stört drei Flüge

·30·Welt
Hase auf der Landebahn stört drei Flüge

Ein ungewöhnlicher Vorfall am Flughafen Dresden in Deutschland hat den Flugplan mehrerer Maschinen beeinträchtigt. Aufgrund eines Hasen auf der Landebahn konnten drei Flugzeuge nicht planmäßig landen.

Bild berichtete, dass ein Hase auf die Landebahn lief, während sich Flugzeuge im Landeanflug befanden. Das Tier kam bei dem Vorfall ums Leben, doch aus Sicherheitsgründen wurden am Flughafen spezielle Kontrollarbeiten eingeleitet.

Aus diesem Grund mussten eine Cessna aus Hannover sowie ein Airbus A321 aus Barcelona fast eine halbe Stunde lang über dem Flughafen kreisen. Ein weiterer Linienflug wurde statt nach Dresden zum Flughafen Leipzig umgeleitet.

Wie mitgeteilt wurde, ereignete sich der Vorfall am 12. Juli gegen 20:00 Uhr. Das Tier gelangte während eines Landeanflugs auf die Piste. Obwohl das Flugzeug nicht beschädigt wurde, wurde die Landebahn gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften sofort gesperrt.

Anschließend untersuchten Flughafenmitarbeiter und die Feuerwehr die Bahn gründlich, entfernten die Überreste des Tieres und führten Reinigungsarbeiten durch. Infolgedessen blieb die Landebahn von 20:10 bis 20:40 Uhr gesperrt.

Nach Abschluss aller Kontrollen wurde der Flughafenbetrieb wieder aufgenommen und der Flugverkehr fortgesetzt.

Flughafen DresdenLuftfahrtHaseFlugverspätungDeutschland
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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