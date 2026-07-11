Шифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолди
Владивостокда 30 ҳафталик ҳомиладор аёл еттинчи қаватдан тушиб кетди. Шунга қарамай, у тирик қолган ва унда суяк синиши аниқланмаган.
28 ёшли аёл кечаси ухлай олмаган. Шу пайтда у дерезаларни ювишга киришган. Дереза токчасида турган вақтда ромнинг чеккасига етишга уринган ва кутилмаганда пастга қулаб тушган.
У чалқанчасига ерга тушган. Қўшнилар қичқириқни эшитиб, дарҳол тез тиббий ёрдам чақирган.
Етиб келган шифокорлар аёлнинг ҳолатини кўриб ҳайратда қолган. Чунки у еттинчи қаватдан йиқилганига қарамай, ўзи ҳаракатлана олган.
Касалхонада ўтказилган текширувларда унда кўплаб кўкариш ва лат ейишлар борлиги маълум бўлган. Бироқ синишлар қайд этилмаган.
Энг муҳими, ҳомиладорлик давом этмоқда. Ҳозир аёл шифокорлар назоратида тикланяпти ва мустақил ҳаракатланмоқда.
…