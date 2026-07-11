Шифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолди

·0·Дунё
Шифокорларни ҳайратга солган ҳолат: Россияда 7 қаватдан қулаб тушган ҳомиладор аёл тирик қолди

Владивостокда 30 ҳафталик ҳомиладор аёл еттинчи қаватдан тушиб кетди. Шунга қарамай, у тирик қолган ва унда суяк синиши аниқланмаган.

28 ёшли аёл кечаси ухлай олмаган. Шу пайтда у дерезаларни ювишга киришган. Дереза токчасида турган вақтда ромнинг чеккасига етишга уринган ва кутилмаганда пастга қулаб тушган.

У чалқанчасига ерга тушган. Қўшнилар қичқириқни эшитиб, дарҳол тез тиббий ёрдам чақирган.

Етиб келган шифокорлар аёлнинг ҳолатини кўриб ҳайратда қолган. Чунки у еттинчи қаватдан йиқилганига қарамай, ўзи ҳаракатлана олган.

Касалхонада ўтказилган текширувларда унда кўплаб кўкариш ва лат ейишлар борлиги маълум бўлган. Бироқ синишлар қайд этилмаган.

Энг муҳими, ҳомиладорлик давом этмоқда. Ҳозир аёл шифокорлар назоратида тикланяпти ва мустақил ҳаракатланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиКиевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиБугун, 13:39Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаРоссияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқдаБугун, 13:23“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёл“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёлБугун, 13:11АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...Бугун, 13:00Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБританияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБугун, 12:49«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот бердиБугун, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди