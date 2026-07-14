Ўзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етди
2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонда йирик корхоналар томонидан 11,6 трлн сўмлик ичимликлар ишлаб чиқарилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Қўмита маълумотларига кўра, ушбу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 11,3 фоизга ошган.
Ҳудудлар кесимида энг катта ҳажм Тошкент шаҳрида қайд этилди. Пойтахтда беш ойда 7,2 трлн сўмлик ичимликлар ишлаб чиқарилган.
Кейинги ўринларда Тошкент вилояти 1,8 трлн сўм, Хоразм вилояти 867,8 млрд сўм, Наманган вилояти 480,4 млрд сўм ва Самарқанд вилояти 430,3 млрд сўм билан жой олган.
Бухоро вилоятида 217,2 млрд сўмлик, Қорақалпоғистон Республикасида 180,2 млрд сўмлик, Қашқадарё вилоятида 96,9 млрд сўмлик ичимликлар ишлаб чиқарилган.
Фарғона вилоятида бу кўрсаткич 84,9 млрд сўмни, Сирдарёда 70 млрд сўмни, Андижонда 65 млрд сўмни ташкил этган. Сурхондарёда 57,5 млрд сўмлик, Жиззахда 27,8 млрд сўмлик, Навоий вилоятида эса 9,2 млрд сўмлик ичимликлар ишлаб чиқарилган.
…