Ўзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда ичимликлар ишлаб чиқариш 11,6 трлн сўмга етди

2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонда йирик корхоналар томонидан 11,6 трлн сўмлик ичимликлар ишлаб чиқарилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.

Қўмита маълумотларига кўра, ушбу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 11,3 фоизга ошган.

Ҳудудлар кесимида энг катта ҳажм Тошкент шаҳрида қайд этилди. Пойтахтда беш ойда 7,2 трлн сўмлик ичимликлар ишлаб чиқарилган.

Кейинги ўринларда Тошкент вилояти 1,8 трлн сўм, Хоразм вилояти 867,8 млрд сўм, Наманган вилояти 480,4 млрд сўм ва Самарқанд вилояти 430,3 млрд сўм билан жой олган.

Бухоро вилоятида 217,2 млрд сўмлик, Қорақалпоғистон Республикасида 180,2 млрд сўмлик, Қашқадарё вилоятида 96,9 млрд сўмлик ичимликлар ишлаб чиқарилган.

Фарғона вилоятида бу кўрсаткич 84,9 млрд сўмни, Сирдарёда 70 млрд сўмни, Андижонда 65 млрд сўмни ташкил этган. Сурхондарёда 57,5 млрд сўмлик, Жиззахда 27,8 млрд сўмлик, Навоий вилоятида эса 9,2 млрд сўмлик ичимликлар ишлаб чиқарилган.

Миллий статистика қўмитасиИчимликларТошкентХоразмНаманган
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 июль учун валюта курслари эълон қилинди15 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:158 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Бугун, 15:00Тўрт ойда парфюмерия импорти 1,3 млн долларга етдиТўрт ойда парфюмерия импорти 1,3 млн долларга етдиБугун, 13:40Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми 85,3 трлн сўмга етдиЎзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми 85,3 трлн сўмга етдиБугун, 12:3315 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда15 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:53Тошкентда ер нархи пасайди, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқдаТошкентда ер нархи пасайди, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқдаКеча, 17:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда