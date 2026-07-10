Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирди

·114·Спорт
Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирди

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Марокашга қарши кечган Жаҳон чемпионати чорак финал учрашувидаги пеналтидан фойдалана олмаганига изоҳ берди. Ҳужумчи ўйин давомидаги тушунмовчиликлар ва VAR тизимидаги узоқ кутилишлар унинг диққатини жамлашига халақит берганини очиқ тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг муҳим паллаларидан бирида белгиланган 11 метрлик жарима зарбаси қарийб уч дақиқалик танаффусдан сўнг амалга оширилди. Килиан Мбаппе RMC Sport нашрига берган интервюсида ҳакамнинг қарорлари ва видеоассистентлар билан мулоқоти унинг руҳан тайёргарлигини бузганини таъкидлади. Дастлаб ҳакам пеналти борлигини тасдиқлаган, бироқ кейинчалик жараён қайта кўриб чиқилиши футболчини ноқулай аҳволга солиб қўйган.

VAR ва диққатнинг йўқолиши

"Мен зарбани ёмон ижро этдим. Вазият бироз чалкаш бўлиб кетди. Ҳакам пеналти борлигини айтди, мен VAR текшируви тугадими деб сўрадим, у ҳа деб жавоб берди. Тўпни қўлимга олиб, зарбага шайланганимда эса ҳакам яна келиб, ҳали қарор якуний эмаслигини, икки дақиқа олдинги вазиятни текшириш кераклигини айтди", — дейди Килиан Мбаппе.

Франциялик юлдузнинг сўзларига кўра, замонавий футболдаги бундай технологик паузалар ўйинчилардан янгича психологик тайёргарликни талаб қилади. У ўз хатосини тан олган ҳолда, ҳакамларни айблашдан йироқ эканини, аксинча, бундай кутилмаган сценарийларга ҳам тайёр туриш кераклигини билдирди. "Бу янги футболнинг бир қисми, биз унга мослашишимиз шарт", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Жароҳат борасидаги хавотирлар

Ўйиннинг 77-дақиқасида Килиан Мбаппе майдонни тарк этгани кўпчиликда жиддий хавотир уйғотган эди. Тўпиғидан олган зарбаси туфайли тиббий ёрдамга муҳтож бўлган футболчи ўрнини Жеан-Пҳилиппе Матета эгаллади. Бироқ учрашув якунида сардор мухлисларни тинчлантириб, жароҳати жиддий эмаслигини маълум қилди.

ESPN нашри хабарига кўра, Килиан Мбаппе ярим финал баҳсига тўлиқ тайёр бўлади. У ўйин охирида жамоадошлари билан ғалабани нишонлагани ҳам унинг ҳолати яхши эканидан далолат беради. "Тўпиғимга зарба қабул қилиб олдим, лекин ҳаммаси жойида. Ўйин охирида Матета мендан кўра кўпроқ ёрдам бера олиши мумкин эди, шунинг учун алмаштирилдим", — дея вазиятга ойдинлик киритди футболчи.

Франция терма жамоаси Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Энди амалдаги чемпионлар финал остонасида навбатдаги қийин синовга тайёргарлик кўришади. Килиан Мбаппе эса жамоасининг асосий қуроли сифатида майдонга тушишга шай.

ФранцияКилиан МбаппеЖаҳон ЧемпионатиVARФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганДе ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганБугун, 16:20Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиБугун, 16:13Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиЛамине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиБугун, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди