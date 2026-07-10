Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирди
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе Марокашга қарши кечган Жаҳон чемпионати чорак финал учрашувидаги пеналтидан фойдалана олмаганига изоҳ берди. Ҳужумчи ўйин давомидаги тушунмовчиликлар ва VAR тизимидаги узоқ кутилишлар унинг диққатини жамлашига халақит берганини очиқ тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг муҳим паллаларидан бирида белгиланган 11 метрлик жарима зарбаси қарийб уч дақиқалик танаффусдан сўнг амалга оширилди. Килиан Мбаппе RMC Sport нашрига берган интервюсида ҳакамнинг қарорлари ва видеоассистентлар билан мулоқоти унинг руҳан тайёргарлигини бузганини таъкидлади. Дастлаб ҳакам пеналти борлигини тасдиқлаган, бироқ кейинчалик жараён қайта кўриб чиқилиши футболчини ноқулай аҳволга солиб қўйган.
VAR ва диққатнинг йўқолиши"Мен зарбани ёмон ижро этдим. Вазият бироз чалкаш бўлиб кетди. Ҳакам пеналти борлигини айтди, мен VAR текшируви тугадими деб сўрадим, у ҳа деб жавоб берди. Тўпни қўлимга олиб, зарбага шайланганимда эса ҳакам яна келиб, ҳали қарор якуний эмаслигини, икки дақиқа олдинги вазиятни текшириш кераклигини айтди", — дейди Килиан Мбаппе.
Франциялик юлдузнинг сўзларига кўра, замонавий футболдаги бундай технологик паузалар ўйинчилардан янгича психологик тайёргарликни талаб қилади. У ўз хатосини тан олган ҳолда, ҳакамларни айблашдан йироқ эканини, аксинча, бундай кутилмаган сценарийларга ҳам тайёр туриш кераклигини билдирди. "Бу янги футболнинг бир қисми, биз унга мослашишимиз шарт", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Жароҳат борасидаги хавотирларЎйиннинг 77-дақиқасида Килиан Мбаппе майдонни тарк этгани кўпчиликда жиддий хавотир уйғотган эди. Тўпиғидан олган зарбаси туфайли тиббий ёрдамга муҳтож бўлган футболчи ўрнини Жеан-Пҳилиппе Матета эгаллади. Бироқ учрашув якунида сардор мухлисларни тинчлантириб, жароҳати жиддий эмаслигини маълум қилди.
ESPN нашри хабарига кўра, Килиан Мбаппе ярим финал баҳсига тўлиқ тайёр бўлади. У ўйин охирида жамоадошлари билан ғалабани нишонлагани ҳам унинг ҳолати яхши эканидан далолат беради. "Тўпиғимга зарба қабул қилиб олдим, лекин ҳаммаси жойида. Ўйин охирида Матета мендан кўра кўпроқ ёрдам бера олиши мумкин эди, шунинг учун алмаштирилдим", — дея вазиятга ойдинлик киритди футболчи.
Франция терма жамоаси Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Энди амалдаги чемпионлар финал остонасида навбатдаги қийин синовга тайёргарлик кўришади. Килиан Мбаппе эса жамоасининг асосий қуроли сифатида майдонга тушишга шай.
…