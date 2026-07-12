Англия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Англия Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Майамидаги стадионда ўтган учрашувда асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланди, қўшимча вақтда эса Англия ғалаба голини киритди.
Норвегия 36-дақиқада Андреас Шелдерупнинг голидан кейин ҳисобни очди. Англия биринчи бўлим охирида жавоб қайтарди. 45+2-дақиқада Жуд Беллингем дарвозани ишғол қилди. Қўшимча вақтда, 93-дақиқада Беллингем яна бир бор гол урди ва Англияни олдинга олиб чиқди.
Ўйин статистикасида Англия бироз фаолроқ кўринди. Жамоа 14 та зарба берди, шулардан 8 таси дарвоза томон йўналди. Норвегияда 13 та зарба ва 5 та аниқ зарба қайд этилди.
Тўп назоратида Англия 53 фоиз билан устун бўлди. Норвегия 47 фоиз натижа кўрсатди. Паслар сони ҳам Англия фойдасига бўлди: 606 та узатма. Норвегия 537 та пас амалга оширди.
Пас аниқлигида Англия 91 фоиз, Норвегия 86 фоиз натижа қайд этди. Фоллар бўйича Норвегия 10 марта, Англия 8 марта қоида бузди. Норвегия 1 та сариқ карточка олди, Англия эса огоҳлантиришсиз ўйинни якунлади. Офсайдлар 1:5, бурчак тўплари 7:4 кўринишида қайд этилди.
Шу тариқа, Англия чорак финалдан ўтиб, кейинги босқичга йўл олди. Норвегия эса мусобақадаги иштирокини якунлади.
…