Англия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этди

·57·Спорт
Англия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этди

FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Англия Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Майамидаги стадионда ўтган учрашувда асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланди, қўшимча вақтда эса Англия ғалаба голини киритди.

Норвегия 36-дақиқада Андреас Шелдерупнинг голидан кейин ҳисобни очди. Англия биринчи бўлим охирида жавоб қайтарди. 45+2-дақиқада Жуд Беллингем дарвозани ишғол қилди. Қўшимча вақтда, 93-дақиқада Беллингем яна бир бор гол урди ва Англияни олдинга олиб чиқди.

Ўйин статистикасида Англия бироз фаолроқ кўринди. Жамоа 14 та зарба берди, шулардан 8 таси дарвоза томон йўналди. Норвегияда 13 та зарба ва 5 та аниқ зарба қайд этилди.

Тўп назоратида Англия 53 фоиз билан устун бўлди. Норвегия 47 фоиз натижа кўрсатди. Паслар сони ҳам Англия фойдасига бўлди: 606 та узатма. Норвегия 537 та пас амалга оширди.

Пас аниқлигида Англия 91 фоиз, Норвегия 86 фоиз натижа қайд этди. Фоллар бўйича Норвегия 10 марта, Англия 8 марта қоида бузди. Норвегия 1 та сариқ карточка олди, Англия эса огоҳлантиришсиз ўйинни якунлади. Офсайдлар 1:5, бурчак тўплари 7:4 кўринишида қайд этилди.

Шу тариқа, Англия чорак финалдан ўтиб, кейинги босқичга йўл олди. Норвегия эса мусобақадаги иштирокини якунлади.

НорвегияАнглияЖуд БеллингемАндреас ШелдерупFIFA 2026Майами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухель Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиТомас Тухель Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиБугун, 07:30Аргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингАргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 06:00Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олдиБугун, 04:50Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:59Норвегия ва Англия ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиНорвегия ва Англия ўйини учун асосий таркиблар маълум бўлдиБугун, 01:50Куртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтдиКуртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди