Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқади

·0·Спорт
Осиё чемпионати. Ўзбекистоннинг 6 боксчи қизи эртага рингга чиқади

Бокс бўйича Осиё чемпионати доирасида эртага Ўзбекистон U23 аёллар терма жамоасининг олти нафар вакили ўз жангларини ўтказади.

Ҳамюртларимиз Индонезия, Филиппин, Қирғизистон, Вьетнам ва Қозоғистон боксчиларига қарши рингга кўтарилади.

Бахтиёрова ва Ғаниева кунни бошлаб беради

-48 кг вазн тоифасида Робияхон Бахтиёрова мезбон Индонезия вакили Линда Сарига қарши жанг қилади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 10:45 да бошланади.

Соат 11:15 да эса -51 кг вазнда Гулсевар Ғаниева филиппинлик Хиан Багуин билан куч синашади.

Юнусова Қирғизистон вакилига қарши

-54 кг вазн тоифасида Узукжамол Юнусова қирғизистонлик Милана Шихшабекова билан тўқнаш келади.

Ушбу жанг Тошкент вақти билан соат 12:15 га белгиланган.

Куннинг иккинчи қисмида яна уч жанг

Соат 15:30 да -57 кг вазн тоифасида Хуморабону Мамажонова индонезиялик Нурул Иззага қарши рингга чиқади.

-60 кг вазнда Муштарийбону Иброҳимжонова вьетнамлик Ти Нхунг Қуанг билан соат 16:45 да жанг қилади.

Куннинг сўнгги баҳсида эса -65 кг вазнда Севинч Хуррамова қозоғистонлик Аружан Жангабаева билан тўқнашади. Жанг соат 17:30 да бошланади.

Эртанги жанглар жадвали

  • 10:45 — Робияхон Бахтиёрова — Линда Сари;

  • 11:15 — Гулсевар Ғаниева — Хиан Багуин;

  • 12:15 — Узукжамол Юнусова — Милана Шихшабекова;

  • 15:30 — Хуморабону Мамажонова — Нурул Изза;

  • 16:45 — Муштарийбону Иброҳимжонова — Ти Нхунг Қуанг;

  • 17:30 — Севинч Хуррамова — Аружан Жангабаева.

Баҳслар Тошкент вақти билан соат 10:00 дан бошланади. Бу ҳақда Ўзбекистон Бокс федерацияси хабар берди. Эртага барча нигоҳлар рингда — олти боксчи қизимиздан ҳам ишончли жанглар кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингШвейцария ва Колумбия баҳсини биз билан бирга жонли кузатингБугун, 23:19Аргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлдиАргентина ва Миср футболчиларига қўйилган баҳолар маълум бўлдиБугун, 23:10ЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиЖЧ-2026. Аргентина Мисрга қарши суперкамбэк қилиб, чоракфиналга чиқдиБугун, 23:06Аргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиАргентина Мисрни мағлуб этиб, чорак финалга йўл олдиБугун, 23:05Криштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиКриштиано Роналдо футболни тарк этгач Голливуд юлдузига айланиши мумкинмиБугун, 22:52Ўзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошладиЎзбекистон U19 боксчилари Осиё чемпионатини ғалаба билан бошладиБугун, 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди