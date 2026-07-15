Килиан Мбаппе мағлубиятни тан олди: “Футбол ҳеч кимни кутмайди”
Франция терма жамоаси ЖЧ-2026 яримфиналида Испанияга 0:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, финал йўлланмасидан қуруқ қолди. Учрашувдан кейин Килиан Мбаппе жамоа режаси ишламаганини очиқ тан олди ва оғир мағлубиятдан хулоса чиқариш зарурлигини айтди.
“Биз ўз ўйинимизни кўрсата олмадик”
Мбаппенинг фикрича, Франция Испанияга қарши баҳсда тактик, техник ва умумий ўйин даражаси бўйича кутилган футболни намойиш эта олмади.
“Жаҳон чемпионати яримфиналида ўз вазифангни тўғри бажармасанг, ғалаба қозона олмайсан”, — деди Франция етакчиси.
Бу гап Франциянинг мағлубиятдан кейинги энг аниқ хулосаси бўлди. Чунки Дидье Дешам жамоаси Испанияга қарши фақат натижада эмас, ўйин сифатида ҳам ортда қолди.
Режа бор эди, лекин ишламади
Франциянинг асосий мақсади Испанияни майдоннинг юқори қисмида прессинг қилиш эди. Мбаппенинг айтишича, жамоа рақибни олдинга ўтиб босим остида ушлаши ва “Ла Роха”нинг секин, назоратли ритмга тушиб олишига йўл қўймаслиги керак эди.
Аммо бу режа амалга ошмади.
Испания тўпни хотиржам айлантирди, марказда устунлик қилди ва Францияни ўз ўйинидан чиқариб қўйди. Guardian ҳам Мбаппе Франция юқори прессинг режасини бажара олмаганини айтганини келтирган.
Франция режаси
Амалда нима бўлди?
Испанияни юқори прессинг билан сиқиш
босим етарли ишламади
Рақиб ритмини бузиш
Испания ўйинни назорат қилди
Марказда тенг курашиш
Франция кўп ҳолатда ортда қолди
Финалга чиқиш
жамоа яримфиналда тўхтади
Испания нега хавфли эди?
Мбаппе Испанияни ўйинни назорат қилишда Франциядан кучлироқ деб баҳолади. Бу яримфиналда айнан шу фарқ ҳал қилувчи бўлди.
Испания Францияга тезкор ҳужумларга чиқиш учун кўп ҳудуд бермади. Тўпни йўқотганида эса дарҳол босим ўтказиб, Мбаппе ва унинг шерикларини ўйинга тўлиқ киритмади.
Франция эса ўзининг энг кучли қуроли — тезлик ва индивидуал маҳоратдан тўлиқ фойдалана олмади. Натижада Мбаппе ҳам, Дембеле ҳам, Олисе ҳам ўйин тақдирини ўзгартириб юборадиган даражада хавф ярата олмади.
“Финалга чиқиш ва тарих яратиш мақсадимиз эди”
Мбаппе Франция учун бу мағлубият қанчалик оғир эканини яширмади. Унинг таъкидлашича, жамоанинг асосий мақсади финалга чиқиш ва тарих яратиш бўлган.
Франция сўнгги йилларда Жаҳон чемпионатларида доим фаворитлар қаторида бўлиб келмоқда. Шу сабабли яримфиналда тўхташ жамоа учун оддий натижа эмас, катта имкониятнинг бой берилиши сифатида қабул қилинмоқда.
“Ҳозир бутун жамоа жуда тушкун ҳолатда, йигитларнинг хафсаласи пир бўлганини сўз билан таърифлаб бериш қийин”, — деди Мбаппе.
Мағлубиятни ҳам бошни баланд кўтариб қабул қилиш
Франция етакчиси мағлубиятдан кейин ҳам жамоа ўзини йўқотиб қўймаслиги кераклигини айтди. Унинг фикрича, ғалабани қандай қабул қилиш керак бўлса, мағлубиятни ҳам шундай қабул қилиш лозим.
Бу Мбаппенинг сардор сифатидаги муҳим сигнали. У ҳакамлик, омад ёки ташқи сабаблар ортига яширинмади. Аксинча, Франция ўз вазифасини бажара олмаганини очиқ айтди.
Футболда бу каби тан олиш ҳам муҳим. Чунки катта жамоалар мағлубиятни баҳона билан эмас, таҳлил билан енгади.
“Футбол ҳеч кимни кутиб турмайди”
Мбаппенинг энг кучли гапи шу бўлди: футбол ҳеч кимни кутиб турмайди.
Бу ибора Франция учун ҳам, Мбаппенинг ўзи учун ҳам оғриқли ҳақиқат. Бир турнир тугади, аммо кейинги саҳифа бошланиши керак. Жамоа бу мағлубиятни ортда қолдириши, дам олиши ва янги мақсадларга қайта тайёрланиши лозим.
Guardian ҳам Мбаппе Франция бу муваффақиятсизликни ортда қолдириб, ундан сабоқ чиқариши кераклигини айтганини ёзган.
Франция учун энди нима ўзгаради?
Испанияга қарши мағлубият Францияда катта таҳлилларга сабаб бўлиши аниқ. Саволлар кўп: жамоа нега прессингда ишламади? Марказда нега рақибга эркинлик берилди? Етакчилар нега яримфиналда ўйинни ўз қўлига ололмади?
Бу саволларга жавоб Дешам штаби, футболчилар ва федерация учун муҳим бўлади. Чунки Франциянинг салоҳияти катта, аммо Испанияга қарши ўйин бу салоҳият ҳар доим натижага айланмаслигини кўрсатди.
Испания финалда, Франция эса хулоса олдида
Испания финалга чиқди. Франция эса турнирни оғир руҳий зарба билан якунлаш арафасида.
Мбаппе эса мағлубиятдан кейин ҳам лидерга хос гапирди: тан олди, изоҳлади, баҳона қидирмади ва олдинга қараш кераклигини айтди.
Энди асосий савол шу: Франция бу мағлубиятдан ҳақиқий сабоқ оладими ёки яна бир катта авлод яна бир йирик имкониятни қўлдан бой бергани билан эсда қоладими?
…