ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонада

·50·Спорт
ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонада

ЖЧ-2026 чоракфиналидан ўрин олган Аргентина ва Швейцария (3:1) ўртасидаги шиддатли баҳс нафақат майдондаги кураш, балки стадион ташқарисидаги мисли кўрилмаган эҳтирослар билан ҳам тарихда қоладиган бўлди. Аргентина терма жамоасининг яримфиналга йўлланма олгани Буэнос-Айресда оммавий байрамларга уланиб кетган бўлса-да, кучли ҳаяжон кўплаб мухлисларнинг соғлиғига жиддий путур етказди.

Zamin.uz ушбу учрашув давомида ва ундан кейин пойтахтда кузатилган фавқулодда тиббий ҳолатлар тафсилотини тақдим этади.

Кучли эҳтиросни кўтара олмаган юрак: 51 ёшли мухлис вафот этди

Ўйиннинг энг ҳаяжонли дақиқаларида 51 ёшли маҳаллий мухлиснинг юраги дош бера олмади ва у инфарктни (юрак хуружи) бошдан кечирди. Воқеа жойига зудлик билан етиб келган тез ёрдам ходимлари эркакни реанимация қилишга ва ҳаётини сақлаб қолишга уринишган. Бироқ шифокорларнинг барча саъй-ҳаракатларига қарамай, бемор вафот этгани расман қайд этилди.

Буэнос-Айресда тиббий инқироз: Тез ёрдам туни билан ишлади

Ambito нашри Буэнос-Айрес шошилинч тиббий ёрдам хизмати (SAME) маълумотларига таяниб хабар беришича, учрашув ва ундан кейинги байрам тадбирлари давомида пойтахтда яна 6 киши юрак хуружи ва бошқа ўткир тиббий ҳолатлар туфайли шифокорларга мурожаат қилган. Мухлисларда кўкрак қафасидаги оғриқлар, нафас қисиши, ҳушдан кетиш ва ўткир коронар синдром белгилари кузатилган.

Тиббиёт ходимлари томонидан рўйхатга олинган беморларнинг аҳволи қуйидагича бўлди:

Мухлиснинг ёши ва жинси

Кузатилган симптомлар

Кўрилган чоралар ва ҳолати

45 ёшли эркак

Кўкракда оғриқ, нутқ бузилиши ва қўл уюшиши

Зудлик билан шифохонага олиб кетилган

41 ёшли эркак

Тўсатдан ҳушини йўқотиш

Воқеа жойида ёрдам кўрсатилган, госпитализация шарт бўлмаган

86 ёшли аёл

Ҳушсиз ҳолат (сурункали юрак касаллиги бор)

Шошилинч тиббий муолажалар кўрсатилган

74 ёшли аёл

Юрак соҳасида кучли оғриқ, нафас сиқилиши

Тез ёрдамда шифохонага ётқизилган

48 ёшли эркак

Кўкрак қафасидаги ўткир оғриқ

Шифохонанинг жонлантириш бўлимига етказилган

38 ёшли аёл

Нафас олиш тизимининг кескин бузилиши

Шифохонага жойлаштирилган

Шифокорлар огоҳлантиради: Футбол бўйича Жаҳон чемпионати каби юқори нуфузли ва интригага бой мусобақалар вақтида одам организмида адреналин ва стресс гормонлари кескин ортиб кетади. Бу қон босимининг кўтарилишига ва юрак хуружларига сабаб бўлиши мумкин. Мутахассислар юрак-қон томир тизимида муаммоси бор шинавандаларга бундай ўйинларни имкон қадар хотиржамлик билан кузатишни тавсия этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиМанчестер Юнайтед 50 миллион фунтга Андрей Сантос трансферини эълон қилдиБугун, 18:37Криштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиКриштиану Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаши кераклиги айтилдиБугун, 18:13ЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаЖЧ–2026: «Осон рақиблар» даври тугади, миллиардлик лойиҳа ўз мевасини бермоқдаБугун, 17:59Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Жо Коулдан дадил башорат: “Мессини дам олишга жўнатамиз”Бугун, 17:56“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилдиБугун, 17:43Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиПедро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди