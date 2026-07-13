ЖЧ-2026даги ҳаяжон фожиаси: Аргентиналик мухлис вафот этди, кўплаб одамлар шифохонада
ЖЧ-2026 чоракфиналидан ўрин олган Аргентина ва Швейцария (3:1) ўртасидаги шиддатли баҳс нафақат майдондаги кураш, балки стадион ташқарисидаги мисли кўрилмаган эҳтирослар билан ҳам тарихда қоладиган бўлди. Аргентина терма жамоасининг яримфиналга йўлланма олгани Буэнос-Айресда оммавий байрамларга уланиб кетган бўлса-да, кучли ҳаяжон кўплаб мухлисларнинг соғлиғига жиддий путур етказди.
Zamin.uz ушбу учрашув давомида ва ундан кейин пойтахтда кузатилган фавқулодда тиббий ҳолатлар тафсилотини тақдим этади.
Кучли эҳтиросни кўтара олмаган юрак: 51 ёшли мухлис вафот этди
Ўйиннинг энг ҳаяжонли дақиқаларида 51 ёшли маҳаллий мухлиснинг юраги дош бера олмади ва у инфарктни (юрак хуружи) бошдан кечирди. Воқеа жойига зудлик билан етиб келган тез ёрдам ходимлари эркакни реанимация қилишга ва ҳаётини сақлаб қолишга уринишган. Бироқ шифокорларнинг барча саъй-ҳаракатларига қарамай, бемор вафот этгани расман қайд этилди.
Буэнос-Айресда тиббий инқироз: Тез ёрдам туни билан ишлади
Ambito нашри Буэнос-Айрес шошилинч тиббий ёрдам хизмати (SAME) маълумотларига таяниб хабар беришича, учрашув ва ундан кейинги байрам тадбирлари давомида пойтахтда яна 6 киши юрак хуружи ва бошқа ўткир тиббий ҳолатлар туфайли шифокорларга мурожаат қилган. Мухлисларда кўкрак қафасидаги оғриқлар, нафас қисиши, ҳушдан кетиш ва ўткир коронар синдром белгилари кузатилган.
Тиббиёт ходимлари томонидан рўйхатга олинган беморларнинг аҳволи қуйидагича бўлди:
Мухлиснинг ёши ва жинси
Кузатилган симптомлар
Кўрилган чоралар ва ҳолати
45 ёшли эркак
Кўкракда оғриқ, нутқ бузилиши ва қўл уюшиши
Зудлик билан шифохонага олиб кетилган
41 ёшли эркак
Тўсатдан ҳушини йўқотиш
Воқеа жойида ёрдам кўрсатилган, госпитализация шарт бўлмаган
86 ёшли аёл
Ҳушсиз ҳолат (сурункали юрак касаллиги бор)
Шошилинч тиббий муолажалар кўрсатилган
74 ёшли аёл
Юрак соҳасида кучли оғриқ, нафас сиқилиши
Тез ёрдамда шифохонага ётқизилган
48 ёшли эркак
Кўкрак қафасидаги ўткир оғриқ
Шифохонанинг жонлантириш бўлимига етказилган
38 ёшли аёл
Нафас олиш тизимининг кескин бузилиши
Шифохонага жойлаштирилган
Шифокорлар огоҳлантиради: Футбол бўйича Жаҳон чемпионати каби юқори нуфузли ва интригага бой мусобақалар вақтида одам организмида адреналин ва стресс гормонлари кескин ортиб кетади. Бу қон босимининг кўтарилишига ва юрак хуружларига сабаб бўлиши мумкин. Мутахассислар юрак-қон томир тизимида муаммоси бор шинавандаларга бундай ўйинларни имкон қадар хотиржамлик билан кузатишни тавсия этади.
…