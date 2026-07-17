Олтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқда

·62·Спорт
Олтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқда

Жаҳон футболида йилнинг энг яхши ўйинчисига топшириладиган "Олтин тўп" (Баллон дъОр) мукофоти учун кураш қизғин паллага кирди. Бироқ, 2026-йилги соврин учун асосий номзодлардан бири ҳисобланган Килиан Мбаппе бу пойгада имкониятларини деярли йўқотди. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Жеремие Алиадиере франциялик ҳужумчининг имкониятларини паст баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Килиан Мбаппе ўтган мавсум давомида Реал Мадрид сафида ҳамда Франция терма жамоаси таркибида индивидуал жиҳатдан юқори натижалар қайд этган бўлса-да, жамоавий совринларнинг йўқлиги унинг зарарига ишламоқда. Хусусан, Реал Мадрид кетма-кет иккинчи мавсумни йирик совринларсиз якунлагани ва Франциянинг халқаро майдондаги муваффақиятсизлиги Мбаппенинг нуфузли мукофотга бўлган умидларини чиппакка чиқарди.

Совринлар етишмовчилиги ва халқаро майдондаги мағлубият

Мбаппе Шимолий Америкада ўтказилган йирик турнирда саккизта гол уриб, ўзининг сайёрадаги энг яхши ҳужумчилардан бири эканлигини исботлаган эди. Аммо ярим финалда Испаниядан қабул қилинган мағлубият унинг халқаро миқёсдаги ғалабасини кечиктирди. "Олтин тўп" қоидаларига кўра, индивидуал статистика билан бир қаторда Чемпионлар лигаси ёки Жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирларда ғолиб чиқиш талаб этилади.

Жеремие Алиадиеренинг таъкидлашича, Мбаппе шахсий даражада фантастик мавсум ўтказган ва жамоасини кўплаб ўйинларда ўз ортидан эргаштирган. Бироқ, Реал Мадрид билан ҳеч қандай соврин юта олмагани уни овоз бериш жараёнида ортда қолдиради. Худди шундай ҳолат Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн билан ҳам кузатилмоқда — у ҳам совринларсиз қолгани сабабли даъвогарлар рўйхатидан тушиб қолган.

Лионель Месси ва тўққизинчи "Олтин тўп" сари қадам

Мбаппедан фарқли ўлароқ, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси яна бир бор жаҳон футболи чўққисига қайтмоқда. Аргентиналик афсона ўз жамоасини Жаҳон чемпионати финалига қадар етаклаб келди ва турнир давомида саккизта гол уришга муваффақ бўлди. Агар Аргентина финалда Испания устидан ғалаба қозониб, ўз унвонини ҳимоя қилса, Месси ўзининг тўққизинчи "Олтин тўп"ини қўлга киритиши деярли аниқ бўлади.

Ҳозирда Месси ушбу соврин учун асосий фаворит сифатида кўрилмоқда. Тажрибали футболчининг халқаро майдондаги барқарорлиги ва ҳал қилувчи баҳслардаги роли уни ёш юлдузлардан ажратиб турибди. Футбол жамоатчилиги Мбаппенинг навбатдаги имконияти учун яна камида 12 ой кутишга мажбур бўлишини тахмин қилмоқда, чунки ҳозирги вазиятда совринлар сони индивидуал маҳоратдан устун келмоқда.

Олтин ТўпКилиан МбаппеЛионель МессиРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашади19 йиллик сирли тасодиф: Месси ва Ямал финалда тўқнашадиБугун, 19:01Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 18:56Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиБугун, 18:39Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Бугун, 17:50«ПСЖ» Брэдли Барколя учун кутилмаган нарх белгилади...«ПСЖ» Брэдли Барколя учун кутилмаган нарх белгилади...Бугун, 17:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди