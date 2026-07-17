Олтин тўп—2026: Килиан Мбаппе даъвогарлар сафидан чиқди, Лионель Месси эса яқинлашмоқда
Жаҳон футболида йилнинг энг яхши ўйинчисига топшириладиган "Олтин тўп" (Баллон дъОр) мукофоти учун кураш қизғин паллага кирди. Бироқ, 2026-йилги соврин учун асосий номзодлардан бири ҳисобланган Килиан Мбаппе бу пойгада имкониятларини деярли йўқотди. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ футболчи Жеремие Алиадиере франциялик ҳужумчининг имкониятларини паст баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Килиан Мбаппе ўтган мавсум давомида Реал Мадрид сафида ҳамда Франция терма жамоаси таркибида индивидуал жиҳатдан юқори натижалар қайд этган бўлса-да, жамоавий совринларнинг йўқлиги унинг зарарига ишламоқда. Хусусан, Реал Мадрид кетма-кет иккинчи мавсумни йирик совринларсиз якунлагани ва Франциянинг халқаро майдондаги муваффақиятсизлиги Мбаппенинг нуфузли мукофотга бўлган умидларини чиппакка чиқарди.
Совринлар етишмовчилиги ва халқаро майдондаги мағлубиятМбаппе Шимолий Америкада ўтказилган йирик турнирда саккизта гол уриб, ўзининг сайёрадаги энг яхши ҳужумчилардан бири эканлигини исботлаган эди. Аммо ярим финалда Испаниядан қабул қилинган мағлубият унинг халқаро миқёсдаги ғалабасини кечиктирди. "Олтин тўп" қоидаларига кўра, индивидуал статистика билан бир қаторда Чемпионлар лигаси ёки Жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирларда ғолиб чиқиш талаб этилади.
Жеремие Алиадиеренинг таъкидлашича, Мбаппе шахсий даражада фантастик мавсум ўтказган ва жамоасини кўплаб ўйинларда ўз ортидан эргаштирган. Бироқ, Реал Мадрид билан ҳеч қандай соврин юта олмагани уни овоз бериш жараёнида ортда қолдиради. Худди шундай ҳолат Англия терма жамоаси ҳужумчиси Гарри Кейн билан ҳам кузатилмоқда — у ҳам совринларсиз қолгани сабабли даъвогарлар рўйхатидан тушиб қолган.
Лионель Месси ва тўққизинчи "Олтин тўп" сари қадамМбаппедан фарқли ўлароқ, Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси яна бир бор жаҳон футболи чўққисига қайтмоқда. Аргентиналик афсона ўз жамоасини Жаҳон чемпионати финалига қадар етаклаб келди ва турнир давомида саккизта гол уришга муваффақ бўлди. Агар Аргентина финалда Испания устидан ғалаба қозониб, ўз унвонини ҳимоя қилса, Месси ўзининг тўққизинчи "Олтин тўп"ини қўлга киритиши деярли аниқ бўлади.
Ҳозирда Месси ушбу соврин учун асосий фаворит сифатида кўрилмоқда. Тажрибали футболчининг халқаро майдондаги барқарорлиги ва ҳал қилувчи баҳслардаги роли уни ёш юлдузлардан ажратиб турибди. Футбол жамоатчилиги Мбаппенинг навбатдаги имконияти учун яна камида 12 ой кутишга мажбур бўлишини тахмин қилмоқда, чунки ҳозирги вазиятда совринлар сони индивидуал маҳоратдан устун келмоқда.
…