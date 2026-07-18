Israel zerstörte drei Schulen im Südlibanon

Es wurde bekannt, dass das israelische Militär am 17. Juli drei Schulen im Südlibanon zerstört hat. Dies teilte die Bildungsministerin des Landes, Rima Karami, mit.

Ihr zufolge entfernte das Militär zunächst die Ausrüstung aus den Schulen und sprengte die Gebäude anschließend mit Sprengstoff. Infolgedessen wurden diese Bildungseinrichtungen in die Liste der während des Krieges zerstörten Schulen aufgenommen.

Karami forderte die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, um Bildungseinrichtungen zu schützen und Angriffe auf sie zu stoppen.

Nach Angaben der UNESCO waren bis Juni im Libanon 17 Schulen vollständig zerstört und über 100 beschädigt worden. Nach dem jüngsten Vorfall ist die Zahl der zerstörten Schulen auf mindestens 20 gestiegen. Es wird berichtet, dass infolge des Konflikts fast 500.000 Kinder keine Möglichkeit mehr haben, zur Schule zu gehen.