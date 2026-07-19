Messi richtet sich vor dem Finale an seine Teamkollegen und Fans

Vor dem Finale der WM 2026 richtete Lionel Messi eine emotionale Botschaft an die Spieler der argentinischen Nationalmannschaft und Millionen von Fans. Der Kapitän erklärte, dass er diesmal den gemeinsamen Weg des Teams höher schätze als die Trophäe selbst.

In Messis Worten war neben dem Siegesglauben auch ein deutlicher Stolz auf dieses Team spürbar, unabhängig vom Endergebnis.

«Das Schönste sind nicht nur die Trophäen»

In seinem Social-Media-Beitrag erkannte Messi an, dass die in den letzten Jahren mit der argentinischen Nationalmannschaft gewonnenen Titel von großer Bedeutung sind. Er betonte jedoch, dass der gemeinsam zurückgelegte Weg für ihn das Wertvollste sei.

Der argentinische Kapitän bezeichnete es als «einzigartig», nach schwierigen Situationen wieder aufzustehen, täglich auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und jeden Moment als Team zu erleben.

«Unabhängig vom Ergebnis hat dieses Team bereits Geschichte geschrieben, die niemand auslöschen kann», betonte Messi.

Er dankte seinen Teamkollegen und dem Stab

Messi beschränkte seine Botschaft nicht nur auf die Spieler auf dem Platz. Er dankte besonders dem Trainerstab und allen, die rund um die Nationalmannschaft arbeiten.

Aus Sicht des Kapitäns ist es genau diese Geschlossenheit, die die argentinische Nationalmannschaft zu einer großen Familie gemacht hat. Trotz der schweren Niederlagen, des Drucks und der Kritik der letzten Jahre hat das Team ein weiteres WM-Finale erreicht.

Das Spiel gegen Spanien wird das dritte WM-Finale in Messis Karriere sein. 2014 gewann er Silber und 2022 wurde er mit Argentinien Weltmeister.

Zwei Generationen von Stars treffen im Finale aufeinander

Eines der symbolträchtigsten Ereignisse des entscheidenden Spiels wird das erste Aufeinandertreffen von Messi und Lamine Yamal als Gegner sein.

Bei einem Fotoshooting für einen Wohltätigkeitskalender in Zusammenarbeit mit UNICEF im Jahr 2007 wurde ein junger Messi fotografiert, wie er den Säugling Yamal badete. Fast 19 Jahre später stehen sie als Anführer von Argentinien und Spanien im WM-Finale auf dem Platz.

Messi bezeichnete diesen Zufall als Beweis dafür, dass «das Leben voller Überraschungen steckt» und lobte Yamals Spiel. Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung, dass der spanische Flügelspieler im Finale nicht sein bestes Fußballniveau zeigen werde.

Wann beginnt das Spiel Spanien gegen Argentinien?

Das Finale der WM 2026 findet im New York New Jersey Stadium in New Jersey, USA, statt.

Spanien gegen Argentinien

Datum: Nacht vom 19. auf den 20. Juli

Anstoßzeit: 00:00 Uhr, Taschkenter Zeit

Laut FIFA beginnt das Spiel am 19. Juli um 15:00 Uhr New Yorker Zeit. Dies entspricht dem 20. Juli um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Argentinien verteidigt seinen Titel als amtierender Weltmeister. Spanien kämpft als Europameister um den zweiten WM-Titel seiner Geschichte.

Für Messi ist dies nicht einfach nur ein weiteres Finale. Seine Botschaft machte eines deutlich: Das Schicksal des Pokals ist noch offen, aber dieses argentinische Team hat bereits seine eigene Geschichte geschrieben.

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