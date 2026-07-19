Du Plessis stoppt Usman: Was passierte bei der UFC in Oklahoma?

Im Hauptkampf der UFC Fight Night 281 in Oklahoma City besiegte Dricus du Plessis Kamaru Usman. Über fünf Runden hinweg dominierte der südafrikanische Kämpfer das Geschehen und sicherte sich einen einstimmigen Punktsieg.

Während dieses Ergebnis du Plessis wieder näher an einen Titelkampf bringt, wirft es Fragen zur weiteren Karriere von Usman auf.

Punktrichter bestätigen Dominanz von du Plessis

Der Hauptkampf im Mittelgewicht ging über die volle Distanz von 25 Minuten. Ein Punktrichter wertete alle fünf Runden für du Plessis — 50:45. Die anderen beiden werteten den Kampf 49:46.

Du Plessis übte von Beginn an Druck mit präzisen Schlägen, Knien und Kicks zum Kopf aus. Obwohl Usman in den letzten Runden aktiver wurde, konnte er den Ausgang des Kampfes nicht mehr beeinflussen.

Dricus du Plessis — Kamaru Usman

Ergebnis: du Plessis siegt einstimmig nach Punkten — 50:45, 49:46, 49:46.

Du Plessis meldet sich nach Niederlage zurück

Dies war der 24. Sieg in der Profikarriere von du Plessis. Seine Bilanz steht nun bei 24 Siegen und 3 Niederlagen. Der Südafrikaner verließ das Oktagon erstmals wieder siegreich, seit er im August 2025 gegen Khamzat Chimaev unterlag.

Nach dem Kampf äußerte der ehemalige Champion den Wunsch, erneut um den Titel im Mittelgewicht zu kämpfen. Sein überzeugender Sieg in Oklahoma könnte das Titelrennen in der Division weiter anheizen.

Usman mit vierter Niederlage in den letzten fünf Kämpfen

Kamaru Usman musste die fünfte Niederlage seiner Karriere hinnehmen. Die Gesamtbilanz des ehemaligen Weltergewicht-Champions steht nun bei 21 Siegen und 5 Niederlagen.

Dies war Usmans vierte Niederlage in den letzten fünf Kämpfen. In diesem Zeitraum konnte er lediglich gegen Joaquin Buckley gewinnen, während er zweimal gegen Leon Edwards sowie gegen Khamzat Chimaev und nun du Plessis verlor.

Dennoch erklärte der 39-jährige Usman, dass er seine Karriere nicht beenden wolle und seinen nächsten Kampf entweder im Welter- oder Mittelgewicht bestreiten könnte.

Wer gewann noch auf der Main Card?

Im Co-Main-Event besiegte Christian Leroy Duncan den erfahrenen Jared Cannonier einstimmig nach Punkten. Die Wertungen lauteten 30:27, 30:27 und 29:28.

Chase Hooper zwang Mitch Ramirez in der ersten Runde zur Aufgabe. Fatima Kline dominierte Tabatha Ricci über alle drei Runden, während Tommy McMillan den Gegner Alberto Montes in der dritten Runde durch technischen K.o. besiegte.

Du Plessis kehrte in Oklahoma nicht nur auf die Siegerstraße zurück, sondern bewies auch, dass er ein ernsthafter Anwärter auf den Meisterschaftsgürtel ist. Die große Frage ist nun, ob die UFC ihm sofort einen Titelkampf gibt oder ob er sich noch einmal beweisen muss.