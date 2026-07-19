Bukayo Saka äußert sich zu seiner Rolle im englischen Nationalteam und zur Entscheidung von Thomas Tuchel

Der Star der englischen Nationalmannschaft und des FC Arsenal, Bukayo Saka, hat sich erstmals zu seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft und seiner Reservistenrolle im Halbfinale geäußert. Der Flügelspieler, der im Spiel um Platz drei gegen Frankreich einen Hattrick erzielte, betonte, dass er in Topform war und mehr Spielzeit verdient hätte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Obwohl England mit einem 6:4-Sieg gegen Frankreich das beste Ergebnis seit 1966 erzielte, richtete sich die Aufmerksamkeit auf Bukayo Saka. Der Matchwinner stellte sein Können unter Beweis und hinterfragte die taktische Aufstellung von Thomas Tuchel im Spiel gegen Argentinien. Laut Goal.com verbarg der Spieler seinen Unmut in einem Interview nach dem Spiel nicht.

Tuchels überraschende Wahl und interne Spannungen

Bei der Halbfinalniederlage gegen Argentinien ließ Tuchel Saka auf der Bank und setzte stattdessen auf Morgan Rogers in der Startelf. Diese Entscheidung löste unter Fans und Experten große Diskussionen aus. Zu seinem körperlichen Zustand sagte Saka kurz: "Natürlich hätte ich gerne mehr gespielt. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Ich versuche, meine Leistung auf dem Platz sprechen zu lassen."

Thomas Tuchel versuchte, seine Entscheidung logisch zu begründen, und erklärte, es sei eine reine Intuition gewesen. Laut dem deutschen Trainer glaubte er, dass Morgan Rogers im Halbfinale für einen besonderen Moment sorgen könnte. Tuchel erklärte, dass er Saka zwar immer als Stammspieler betrachte, aber der Spielrhythmus und die Erschöpfung der Spieler ihn zu dieser Entscheidung gezwungen hätten.

Statistiken und Gerüchte über Verletzungen

Es gab Gerüchte über eine Verletzung von Saka, der während der Saison für Arsenal in der Premier League und der Champions League ein straffes Programm absolvierte. Sein Fehlen in einigen Gruppenspielen wurde darauf zurückgeführt. Statistiken zeigen jedoch, dass Bukayo Saka selbst bei nicht hundertprozentiger Fitness der effektivste Angreifer des Teams blieb.

Vor dem Viertelfinale hatte er in nur 192 Minuten drei Torvorlagen gegeben. Sein Hattrick gegen Frankreich bewies, dass er nicht nur bei der Kreativität, sondern auch im Abschluss unübertroffen ist. Tuchel gab sogar zu, dass er während des Spiels gar nicht bemerkt hatte, dass Saka einen Hattrick erzielt hatte, und betonte erneut, dass er an dessen Können nicht zweifle.

Diese Situation zeigt den Wettbewerb innerhalb der englischen Nationalmannschaft und das Vertrauen des Trainers in junge Talente. Dennoch könnte das Übergehen eines so erfahrenen Spielers wie Saka in den entscheidenden Momenten für Tuchel künftig eine Quelle für scharfe Kritik bleiben.