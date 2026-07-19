Deschamps übernimmt die Schuld für die Niederlage: «Ich habe in der ersten Halbzeit einen Fehler gemacht»

Die französische Nationalmannschaft beendete die WM 2026 ohne Medaille. Im Spiel um den dritten Platz gegen England lagen die Franzosen mit 0:4 zurück und starteten ein großes Comeback, verloren am Ende jedoch mit 4:6.

Nach dem Spiel übernahm Didier Deschamps die Verantwortung für die schwache Leistung in der ersten Halbzeit. Der Trainer sagte, dass das Team sogar die Chance zum Ausgleich hatte.

Frankreich kassierte in der ersten Halbzeit vier Gegentore

Die Franzosen erwischten einen extrem schlechten Start in die Partie. England traf in der ersten Hälfte viermal und ging mit einer deutlichen Führung in die Pause.

Deschamps gab zu, dass die Mannschaft die taktischen Vorgaben in den ersten 45 Minuten nicht umsetzen konnte.

«Die Schuld liegt bei mir. Weil ich nicht das getan habe, was in der ersten Halbzeit hätte getan werden müssen», sagte der Trainer.

Ihm zufolge gelang es Frankreich nach der Pause, durch ihr eigenes Spiel wieder in die Partie zurückzufinden.

Es gab die Möglichkeit zum Ausgleich

In der zweiten Halbzeit wurde Frankreich im Angriff deutlich aktiver und erzielte mehrere Tore, was die Spannung zurückbrachte.

Deschamps betonte, dass seine Mannschaft zwei gute Gelegenheiten hatte, den Spielstand auszugleichen. Die Franzosen warfen jedoch zu viel nach vorne und ließen Lücken in der Defensive.

«Wir wissen, wie man es macht, aber diesmal hat es nicht geklappt. Wir sind zu weit aufgerückt», sagte er.

England nutzte seine Chancen in den letzten Minuten, gewann mit 6:4 und sicherte sich die Bronzemedaille.

Auch das Spiel gegen Spanien enttäuschte Deschamps

Frankreich verlor im Halbfinale mit 0:2 gegen Spanien. Deschamps glaubt, dass das Team in diesem Spiel nicht sein wahres Potenzial abrufen konnte.

«Wir konnten gegen Spanien nicht unser Spiel spielen. Der Gegner hat sehr gut gegen uns agiert», so der Experte.

Obwohl die Franzosen mit dem Ziel des Titelgewinns zum Turnier angereist waren, mussten sie sich am Ende mit dem vierten Platz begnügen.

«Es war eine wunderbare Reise»

Trotz der Niederlage merkte Deschamps an, dass es während des Turniers viele positive Aspekte gab. Er betonte, dass Frankreich über Spieler mit hohem Potenzial verfügt und die Möglichkeit hat, in Zukunft große Erfolge zu erzielen.

«Nicht alles war schlecht. Wir haben eine talentierte Mannschaft. Für mich persönlich war es eine wunderbare Reise, wunderbare acht Wochen», sagte Deschamps.

Gleichzeitig verbarg der Trainer nicht sein Bedauern darüber, dass er Millionen französischer Fans nicht eine weitere große Freude bereiten konnte.

Frankreich blieb bei der WM 2026 ohne Medaille, aber das Comeback in der zweiten Halbzeit gegen England zeigte, dass das Potenzial der Mannschaft nach wie vor hoch ist. Die große Frage ist nun: Wird diese Generation ihr Potenzial beim nächsten großen Turnier voll ausschöpfen können?