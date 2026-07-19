WM-Finale 2026: 6 entscheidende Duelle zwischen Spanien und Argentinien

Die Fußballwelt steht vor aufregenden Momenten. Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 findet in einem prächtigen Stadion in New Jersey statt. Die derzeit zwei stärksten Mannschaften des Planeten, Spanien und Argentinien, kämpfen um die begehrte Trophäe. Es besteht kein Zweifel, dass dieses Spiel nicht nur die Fans in beiden Ländern, sondern weltweit in seinen Bann ziehen wird. Dies berichtet Goal.com .

Die spanische Nationalmannschaft hat bei diesem Turnier alle mit ihrem perfekt eingespielten Mechanismus überrascht. Nach dem Sieg gegen Frankreich im Halbfinale gewinnt "La Roja" dank der Tatsache, dass jeder Spieler seine Aufgabe genau kennt und durch kollektive Geschlossenheit überzeugt. Laut der Analyse von Goal.com verfügen die Spanier zwar nicht über so viele Superstars wie Frankreich, aber ihre technische Finesse und ihr Einsatz sind zu einer gefährlichen Waffe für jeden Gegner geworden.

Argentinien hat das Finale mit seinem berühmten Kampfgeist und der Stärke eines Teams, das sich um die lebende Legende Lionel Messi vereint hat, erreicht. Nach einer kämpferischen Leistung im schwierigen Halbfinale gegen England will das Team um Lionel Messi den Erfolg Brasiliens von 1962 wiederholen und zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden. Spanien hingegen will nach dem Europameistertitel vor zwei Jahren nun auch die Weltkrone erobern.

Der Kampf im Mittelfeld: Rodri gegen Enzo Fernandez

Einer der entscheidenden Punkte für den Ausgang des Spiels wird das Mittelfeld sein. Rodri, der mit Manchester City den Ballon d'Or gewann, ist das Herzstück des spanischen Spiels. Wenn Argentinien ihm zu viel Freiraum lässt, kann Rodri den Rhythmus der Partie komplett kontrollieren. Daher wird erwartet, dass der argentinische Trainer Enzo Fernandez oder Alexis Mac Allister damit beauftragt, Rodri individuell zu decken.

Argentiniens Mittelfeldspieler müssen nicht nur defensiv, sondern auch offensiv aktiv sein. Enzo Fernandez hat während des Turniers mit wichtigen Toren gegen Ägypten und England gezeigt, dass er zu seiner Bestform zurückfindet. Alexis Mac Allister ist in der Lage, die spanische Abwehr mit seinen Offensivaktionen unter ständigen Druck zu setzen. Das Duell dieser beiden gegen Rodri und Fabian Ruiz wird den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen.

Tempo auf den Außenbahnen: Lamine Yamal und die erfahrenen Verteidiger

Spaniens Hauptstärke liegt auf den Flügeln, was sich in den schnellen Aktionen des jungen Talents Lamine Yamal und seines Partners Nico Williams zeigt. Für die argentinischen Verteidiger, insbesondere Nico Tagliafico, wird dies ein echter Härtetest. Der erfahrene Verteidiger muss sein ganzes Können aufbieten, um Yamals unvorhersehbare Dribblings und scharfe Flanken zu stoppen.

Gleichzeitig wird das Duell zwischen Lionel Messi und Marc Cucurella im Fokus der Fans stehen. Messi ist bereit, bei seinem letzten großen Turnier noch einmal ein Wunder zu vollbringen. Cucurella ist in dieser Saison mit seinem souveränen Spiel zu einem festen Bestandteil der spanischen Defensive geworden. Das Finale könnte durch folgende Faktoren entschieden werden:

Der Kampf um die Kontrolle zwischen Rodri und dem argentinischen Mittelfeld;

Lamine Yamals Kreativität auf dem Flügel und Tagliaficos Abwehrarbeit;

Lionel Messis individuelle Klasse in den entscheidenden Momenten;

Die Vorbereitung der spanischen Abwehr auf argentinische Konter;

Der Einfluss der Einwechselspieler auf das Spiel.

Dieses Finale ist nicht nur ein taktischer Kampf, sondern auch das Aufeinandertreffen zweier verschiedener Fußballschulen. Spaniens diszipliniertes, auf Passspiel basierendes System steht Argentiniens Stil gegenüber, der auf Emotionen und Messis Genialität beruht. Am Sonntagabend wird die Fußballwelt einen neuen oder den amtierenden König krönen.