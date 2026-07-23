Der englische Fußballverein Liverpool ist kürzlich in den Fokus einer großen Investorengruppe unter der Leitung von Amazon-Gründer Jeff Bezos, einem der reichsten Menschen der Welt, gerückt. Sollte dieser Deal zustande kommen, wird erwartet, dass die finanziellen Möglichkeiten und das Ansehen des Vereins als globale Marke ein neues Niveau erreichen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut der Daily Mail verhandelt ein Investitionskonsortium unter der Leitung von Amit Bhatia über den Erwerb eines 30-prozentigen Anteils am FC Liverpool. Der Gesamtwert dieses Geschäfts wird auf etwa 1,35 Milliarden Pfund geschätzt. Am interessantesten ist, dass auch Jeff Bezos, dessen Vermögen auf 192 Milliarden Pfund geschätzt wird, dieser Gruppe beitreten könnte.

Vertreter der derzeitigen Eigentümer des Vereins, der Fenway Sports Group (FSG), bestätigten, dass sie ein Angebot für eine strategische Investition von der Gruppe um Amit Bhatia erhalten haben. Es ist anzumerken, dass die FSG auch nach diesem Deal die Kontrolle über den Verein (etwa 60 Prozent der Anteile) behalten wird. Dies bedeutet, dass die langfristige Strategie und die Transferpolitik des Teams weiterhin von der aktuellen Führung geleitet werden.

Finanzielle Stabilität und neue Möglichkeiten

Nach Ansicht des Experten für Fußballfinanzen, Kieran Maguire, ist dies ein sehr kluger geschäftlicher Schachzug für die FSG. Er sagt, dass die Gesamtbewertung des Vereins von über 4 Milliarden Pfund voll und ganz den Markterwartungen entspricht. Obwohl die aus der Investition erzielten Mittel eher an die FSG als direkt in die Vereinskasse fließen, wird der Einstieg mächtiger Partner wie Bezos und der Familie des Stahlmagnaten Lakshmi Mittal neue Horizonte für Liverpool eröffnen.

Neue Investoren bringen nicht nur Geld, sondern auch enorme kommerzielle Erfahrung in das Team ein. Insbesondere eine Partnerschaft mit einer globalen Plattform wie Amazon wird zweifellos dazu beitragen, die weltweite Fanbasis des Vereins zu erweitern und die Marketingeinnahmen zu steigern. Diese Nachricht ist auch für Fußballfans interessant, da die gestiegene Finanzkraft von Spitzenklubs wie Liverpool den Wettbewerb auf dem Transfermarkt weiter verschärfen wird.

Experten betonen zudem, dass der Einstieg solch einflussreicher Persönlichkeiten in das Vereinsmanagement Liverpool in Zukunft die Möglichkeit eröffnen wird, zinslose Kredite zu erhalten. Dies wäre ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Infrastruktur oder zur Sicherung der Stabilität des Teams in Zeiten unerwarteter finanzieller Schwierigkeiten.

Die Verhandlungen dauern derzeit an und es wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Doch der Einstieg einer Persönlichkeit wie Jeff Bezos in die Fußballwelt, insbesondere in die Premier League, könnte ein historisches Ereignis nicht nur für Liverpool, sondern für den gesamten europäischen Fußball werden.