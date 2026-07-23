Wie wurden die Leistungen von Shomurodov und Fayzullayev gestern bewertet?

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Wie wurden die Leistungen von Shomurodov und Fayzullayev gestern bewertet?

Die Leistungsträger der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev kehrten nach einer kurzen Pause infolge ihrer Teilnahme an der WM-Qualifikation zu ihrem Verein Istanbul Basaksehirzurück. Nach Abschluss des Trainingslagers nahmen unsere Legionäre am ersten Pflichtspiel der UEFA Conference League-Qualifikation teil.

Zamin.uz präsentiert die Aktionen der usbekischen Spieler im Spiel gegen Inter Turku und ihre Bewertungen.

Ein hart umkämpftes Spiel und die Entscheidung von Nuri Sahin

Im Rahmen der Conference League-Qualifikation empfing Istanbul Basaksehir den finnischen Klub Inter Turku im eigenen Stadion.

  • Eldor Shomurodov: Cheftrainer Nuri Sahin stellte Eldor in die Startelf. Unser Stürmer agierte bis zur 69. Minute aktiv.

  • Abbosbek Fayzullayev: Unser 22-jähriger offensiver Mittelfeldspieler begann auf der Bank und wurde in der 61. Minute eingewechselt, was das Angriffsspiel seines Teams deutlich verstärkte.

Obwohl die Gastgeber als Favoriten galten, gerieten sie zuerst in Rückstand. Der Istanbuler Klub versuchte, das Spiel zu drehen, und konnte die Niederlage abwenden, sodass das Spiel mit einem 1:1 Unentschieden endete.

Flashscore: Die Leistungen unserer Legionäre wurden hoch bewertet

Eine der weltweit führenden Sportressourcen, Flashscore.com bewertete die Leistung der usbekischen Spieler angemessen.

Flashscore-Bewertungen unserer Spieler:

  • Eldor Shomurodov (spielte 69 Minuten) — 7,2 Punkte

  • Abbosbek Fayzullayev (spielte 29+ Minuten) — 7,0 Punkte

Beide Vertreter zeigten durch ihre produktiven Aktionen und ihre Aktivität auf dem Platz ihr Führungspotenzial.

Wann findet das Rückspiel statt und wer ist der nächste Gegner?

Nach dem 1:1 in Istanbul wird die Entscheidung über das Weiterkommen im Rückspiel fallen.

  • Rückspiel: 30. Juli findet in der finnischen Stadt Turku statt.

  • Möglicher Gegner: Der Sieger dieses Duells trifft in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League auf den Gewinner der Partie Vaduz (Liechtenstein) — Atletic Escaldes (Andorra) .

Spielstatistiken und Fazit

Parameter

Details

Wettbewerb

Conference League, Qualifikationsrunde

Spiel

Istanbul Basaksehir 1:1 Inter Turku

Eldor Shomurodov

Startelf (69 Minuten), 7,2 Punkte

Abbosbek Fayzullayev

Eingewechselt (ab 61. Minute), 7,0 Punkte

Rückspiel

30. Juli, Turku (Finnland)

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevIstanbul BasaksehirConference LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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