Luis Figo: Kylian Mbappe bleibt ein Hauptanwärter auf den Ballon d'Or 2026

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Luis Figo: Kylian Mbappe bleibt ein Hauptanwärter auf den Ballon d'Or 2026

Eine der legendären Figuren der Fußballwelt, der ehemalige Real Madrid-Star Luis Figo, äußerte sich kürzlich in einem Interview zu den aktuellsten Themen des modernen Fußballs. Seiner Meinung nach bleibt Kylian Mbappe nach seinem glänzenden Auftritt bei der Weltmeisterschaft einer der stärksten Kandidaten für den Gewinn des Ballon d'Or 2026. Dies berichtete ixbt.com unter Berufung auf Figos Aussagen bei einer Betfair-Veranstaltung. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Mbappe gilt schon lange als Hauptanwärter auf den Titel des weltbesten Fußballers. Seine Erfolge auf internationaler Bühne, insbesondere seine torreichen Spiele bei Weltmeisterschaften, untermauern diese Prognosen weiter. Obwohl die französische Nationalmannschaft das letzte Turnier auf dem vierten Platz beendete, gewann Mbappe mit 10 Toren den "Goldenen Schuh" und wurde zum besten Torschützen in der Geschichte des Wettbewerbs.

Kriterien für den Ballon d'Or und neue Kandidaten

Luis Figo betonte, dass bei der Vergabe der Auszeichnung nicht nur die Teilnahme an der Nationalmannschaft, sondern auch der Erfolg auf Vereinsebene von entscheidender Bedeutung sei. "Mbappe verdient den Sieg mit seinen großartigen Leistungen. Aber wir müssen die Ergebnisse berücksichtigen, die das ganze Jahr über erzielt wurden. Siege in nationalen Meisterschaften und in der Champions League spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei den Kriterien", sagte die portugiesische Legende.

Figo nannte auch einige Vertreter von Paris Saint-Germain als überraschende Kandidaten. Insbesondere lobte er die konstante Leistung von Spielern wie Vitinha und Desire Doue in der vergangenen Saison. Seiner Meinung nach haben diese Spieler aufgrund ihrer Ergebnisse bei ihrem Verein einen Platz auf der Elite-Liste verdient.

Über Rodri und den Transfer zu Real Madrid

Während des Gesprächs kamen auch die Gerüchte um den Mittelfeldspieler von Manchester City, Rodri, zur Sprache. Derzeit kursieren verschiedene Berichte über eine mögliche Verpflichtung des Spielers für das "Galacticos"-Projekt von Madrid. Rodri wird aufgrund seiner taktischen Intelligenz und Beständigkeit als idealer Kandidat für das Madrider Team angesehen.

Figo warnte jedoch davor, dass dieser Transfer nicht einfach zu realisieren sei. "Rodri ist ein fantastischer Spieler und er würde zu einem Verein wie Real Madrid passen. Aber man darf nicht vergessen, dass er einen laufenden Vertrag bei Manchester City hat. Natürlich möchte Real Madrid immer die besten Spieler der Welt verpflichten, aber Transfers auf diesem Niveau sind ein komplexer Prozess", fügte er hinzu.

Abschließend würdigte Figo den Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Seiner Meinung nach war "La Roja" die einzige Mannschaft, die während des gesamten Turniers den schönsten und effektivsten Fußball zeigte. Die Beständigkeit und die defensive Stabilität der Spanier wurden als die Hauptfaktoren hervorgehoben, die sie zu Recht auf das Siegertreppchen der Weltmeisterschaft brachten.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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