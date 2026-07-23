Parma hat ein weiteres Talent aus der Milan-Akademie im Visier

Parma, das in die Serie A zurückgekehrt ist, setzt seine Bemühungen fort, den Kader zu verjüngen und vielversprechende Spieler zu verpflichten. Das nächste Ziel des Vereins ist Christian Comotto, der als eines der talentiertesten Mittelfeldtalente im System von Milan gilt. Berichten zufolge haben die Parmigiani bereits erste Anfragen bezüglich des Status des Spielers gestellt. Dies berichtet Goal.com .

Wie Goal.com berichtet, hat Parmas Sportdirektor Federico Cherubini Kontakt mit dem Berater des Spielers, Giuseppe Riso, aufgenommen. Während der Gespräche wurde nicht nur Comotto, sondern auch die Zukunft von Francesco Camarda, einer großen Hoffnung der Milan-Fans, thematisiert. Beide Spieler gelten derzeit als Grundpfeiler für die Zukunft der „Rossoneri“.

Christian Comotto hat vor Kurzem einen langfristigen Vertrag bei Milan bis 2031 unterschrieben. Dies unterstreicht das große Vertrauen des Vereins in den Spieler. Da jedoch fraglich ist, ob er in der ersten Mannschaft genügend Spielpraxis erhalten wird, wird eine Ausleihe an einen anderen Verein in Betracht gezogen.

Transferdetails und Leihoption

Die Führung von Parma betrachtet Comotto als einen Spieler mit hohem technischen Potenzial, der das Mittelfeld des Teams verstärken kann. Der Spieler verbrachte die letzte Saison auf Leihbasis bei Spezia, wo er bereits sein Können unter Beweis stellen konnte. Nun könnte er die Chance erhalten, sich in der höchsten Spielklasse zu beweisen.

Die Verantwortlichen von Milan lehnen einen Verkauf junger Stars wie Comotto und Camarda kategorisch ab. Daher können sich die Verhandlungen mit Parma nur auf ein vorübergehendes Leihgeschäft beziehen. Dies dürfte für beide Seiten vorteilhaft sein: Parma erhält einen qualifizierten Spieler, und Milan stellt sicher, dass ihre Eigengewächse wertvolle Erfahrungen sammeln.

Derzeit nimmt Christian Comotto am Trainingslager von Milan teil, und der Trainerstab beobachtet seinen körperlichen Zustand. Parma wartet auf eine endgültige Antwort aus der Via Aldo Rossi (dem Hauptsitz von Milan). Sollte der Deal zustande kommen, wird es umso spannender sein, die Leistungen dieses jungen Talents in der neuen Serie-A-Saison zu verfolgen.

Die italienische Meisterschaft stand schon immer im Fokus der Fußballfans. Besonders die Rückkehr historischer Vereine wie Parma in die Elite und die Entdeckung junger Talente dort werden das Niveau der Liga zweifellos weiter steigern.