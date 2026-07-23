Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»

·0·Спорт
Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»

Ўзбекистонлик UFC жангчиси Богдан Гусков UFC Fight Night 282 турнирида Магомед Анкалаевга қарши ўтказадиган баҳсини фаолиятидаги энг катта имкониятлардан бири деб атади.

Унинг фикрича, ярим оғир вазн рейтингида биринчи ўринда турган россиялик спортчи устидан ғалаба қозониш нафақат UFC’даги мақомини, балки бутун ҳаётини тубдан ўзгартириши мумкин.

«Дарҳол рози бўлдим»

Гусковнинг айтишича, менежери Анкалаев билан жанг қилиш имконияти пайдо бўлганини маълум қилганида, у узоқ ўйлаб ўтирмаган.

«Яхши янгиликни қабул қилиш учун менга вақт керак эмас. Менежерим Магомед билан жанг қилиш имконияти пайдо бўлганини айтганида, дарҳол: “Балким, айнан шу жанг менинг фаолиятим ва ҳаётимни ўзгартирар”, дедим», — деди у.

Жангчи учун бу баҳс рейтингда кескин юқорилаш ва дивизиондаги энг катта номлар қаторига кириш имкониятини беради.

Илк бор беш раундлик жанг ўтказади

Богдан Гусков дастлаб тайёргарликни уч раундлик баҳс учун олиб борганини айтди. Энди эса у фаолиятида биринчи марта беш раундлик жангга чиқади.

«Биз тайёргарлик йиғинини уч раундлик жанг учун олиб бордик. Энди беш раундда нима бўлишини кўрамиз. Бу мен учун илк бор беш раундлик жанг бўлади», — деди Гусков.

Бу ҳолат ўзбекистонлик жангчининг чидамлилиги, кучни тўғри тақсимлаши ва сўнгги раундлардаги ҳаракатларини алоҳида синовдан ўтказади.

Анкалаевни энг кучли рақиб деб атади

Гусков Магомед Анкалаевни ярим оғир вазн тоифасидаги энг жиддий рақиб сифатида баҳолади.

Унинг таъкидлашича, бу тўқнашув аввал муҳокама қилинган Ян Блаховичга қарши эҳтимолий жангдан ҳам қизиқроқ.

«Анкалаев билан жанг мен учун Блаховичга қарши жангдан ҳам қизиқроқ. Магомед рейтингда биринчи ўринда турибди. Бу менинг ким эканимни кўрсатиб берадиган ҳақиқий синов», — деди у.

«Кутиб ўтиришга вақтим йўқ»

33 ёшли Гусков фаолиятининг ҳозирги босқичида кичик қадамлар билан ҳаракатланишни истамаётганини ҳам яширмади.

«Мен 33 ёшдаман, кутиб ўтира олмайман. Менга фақат катта ном ва имконият керак», — деди ўзбекистонлик жангчи.

Унинг сўзларидан кўриниб турибдики, Гусков Анкалаевга қарши баҳсни чемпионлик пойгасига қўшилиш учун ҳал қилувчи имконият сифатида кўрмоқда.

Фаолиятидаги энг муҳим синов

Магомед Анкалаевнинг рейтингдаги юқори ўрни ва тажрибаси бу жангни Гусков учун ниҳоятда мураккаб вазифага айлантиради.

Бироқ ўзбекистонлик спортчи айнан шундай катта баҳс орқали ўз салоҳиятини намойиш этишни мақсад қилган. UFC Fight Night 282 турниридаги беш раундлик тўқнашув унинг фаолиятида янги босқични бошлаб бериши ёки дивизиондаги кейинги йўналишини белгилаб қўйиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришРамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришБугун, 00:49Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишЭрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишБугун, 00:43Интер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошладиИнтер Миами Касемиро трансферини эълон қилди: MLS клубга нисбатан суриштирув бошладиБугун, 00:40Ереванда ҳал қилувчи баҳслар: икки ўзбек боксчиси рингга чиқадиЕреванда ҳал қилувчи баҳслар: икки ўзбек боксчиси рингга чиқадиБугун, 00:40Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаЎзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаБугун, 00:36ЖЧ-2026 финалидан сўнг AFA президенти Нью-Йоркда ҳибсга олиндиЖЧ-2026 финалидан сўнг AFA президенти Нью-Йоркда ҳибсга олиндиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"