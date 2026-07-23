Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»
Ўзбекистонлик UFC жангчиси Богдан Гусков UFC Fight Night 282 турнирида Магомед Анкалаевга қарши ўтказадиган баҳсини фаолиятидаги энг катта имкониятлардан бири деб атади.
Унинг фикрича, ярим оғир вазн рейтингида биринчи ўринда турган россиялик спортчи устидан ғалаба қозониш нафақат UFC’даги мақомини, балки бутун ҳаётини тубдан ўзгартириши мумкин.
«Дарҳол рози бўлдим»
Гусковнинг айтишича, менежери Анкалаев билан жанг қилиш имконияти пайдо бўлганини маълум қилганида, у узоқ ўйлаб ўтирмаган.
«Яхши янгиликни қабул қилиш учун менга вақт керак эмас. Менежерим Магомед билан жанг қилиш имконияти пайдо бўлганини айтганида, дарҳол: “Балким, айнан шу жанг менинг фаолиятим ва ҳаётимни ўзгартирар”, дедим», — деди у.
Жангчи учун бу баҳс рейтингда кескин юқорилаш ва дивизиондаги энг катта номлар қаторига кириш имкониятини беради.
Илк бор беш раундлик жанг ўтказади
Богдан Гусков дастлаб тайёргарликни уч раундлик баҳс учун олиб борганини айтди. Энди эса у фаолиятида биринчи марта беш раундлик жангга чиқади.
«Биз тайёргарлик йиғинини уч раундлик жанг учун олиб бордик. Энди беш раундда нима бўлишини кўрамиз. Бу мен учун илк бор беш раундлик жанг бўлади», — деди Гусков.
Бу ҳолат ўзбекистонлик жангчининг чидамлилиги, кучни тўғри тақсимлаши ва сўнгги раундлардаги ҳаракатларини алоҳида синовдан ўтказади.
Анкалаевни энг кучли рақиб деб атади
Гусков Магомед Анкалаевни ярим оғир вазн тоифасидаги энг жиддий рақиб сифатида баҳолади.
Унинг таъкидлашича, бу тўқнашув аввал муҳокама қилинган Ян Блаховичга қарши эҳтимолий жангдан ҳам қизиқроқ.
«Анкалаев билан жанг мен учун Блаховичга қарши жангдан ҳам қизиқроқ. Магомед рейтингда биринчи ўринда турибди. Бу менинг ким эканимни кўрсатиб берадиган ҳақиқий синов», — деди у.
«Кутиб ўтиришга вақтим йўқ»
33 ёшли Гусков фаолиятининг ҳозирги босқичида кичик қадамлар билан ҳаракатланишни истамаётганини ҳам яширмади.
«Мен 33 ёшдаман, кутиб ўтира олмайман. Менга фақат катта ном ва имконият керак», — деди ўзбекистонлик жангчи.
Унинг сўзларидан кўриниб турибдики, Гусков Анкалаевга қарши баҳсни чемпионлик пойгасига қўшилиш учун ҳал қилувчи имконият сифатида кўрмоқда.
Фаолиятидаги энг муҳим синов
Магомед Анкалаевнинг рейтингдаги юқори ўрни ва тажрибаси бу жангни Гусков учун ниҳоятда мураккаб вазифага айлантиради.
Бироқ ўзбекистонлик спортчи айнан шундай катта баҳс орқали ўз салоҳиятини намойиш этишни мақсад қилган. UFC Fight Night 282 турниридаги беш раундлик тўқнашув унинг фаолиятида янги босқични бошлаб бериши ёки дивизиондаги кейинги йўналишини белгилаб қўйиши мумкин.
…