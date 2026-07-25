SpaceX-Meilenstein: Starship landet erstmals unbeschädigt im Ozean

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat einen bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte der Raumfahrt markiert. Im Rahmen des Testflugs Flight 13 landete das Raumschiff Starship nach seiner Rückkehr aus dem All erfolgreich im Indischen Ozean und behielt dabei erstmals seine Integrität bei. Dieser Erfolg gilt als einer der größten Schritte auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren Transportsystem. Dies berichtete Ixbt.com berichtete darüber.

Nachdem das Raumschiff mithilfe seiner Triebwerke ein Abbrems- und vertikales Landemanöver durchgeführt hatte, trieb es weiter auf der Wasseroberfläche. Laut Ixbt.com explodierte das Gerät nicht wie erwartet, sondern behielt einen stabilen Zustand bei. Obwohl an einigen Teilen des Rumpfes kleinere Flammen zu sehen waren, beeinträchtigte dies nicht die Gesamtfestigkeit der Konstruktion.

Telemetrie und Starlink-Kommunikation

Einer der einzigartigen Aspekte dieses Tests war, dass Starship auch nach der Landung im Ozean über das Starlink-Satellitennetzwerk weiterhin Telemetriedaten übertragen hat. Dies ermöglichte es den Ingenieuren, den Zustand des Raumschiffs in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren, wie alle Systeme funktioniert hatten. Elon Musk bestätigte in den sozialen Medien, dass das Schiff intakt sei und die Datenübertragung fortgesetzt werde.

Das übersehene Starship wird nun als unschätzbares Forschungsobjekt für Spezialisten dienen. Ingenieure werden in der Lage sein, den Zustand der Hitzeschildkacheln, die extremen Temperaturen im Weltall standhalten, sowie der Triebwerke und aerodynamischen Klappen detailliert zu untersuchen. Zuvor hatte Elon Musk die neue Version der Hitzeschutzschicht gelobt und betont, dass das Schiff selbst nach der Rückkehr aus dem All hervorragend aussehen werde.

Dieser Flug testete nicht nur das Design des Raumschiffs, sondern auch andere Projekte im SpaceX-Ökosystem. Insbesondere gab der Unternehmensingenieur Michael Nicholls den erfolgreichen Abschluss einer wichtigen Testphase für 20 Starlink V3-Satelliten der nächsten Generation bekannt. Dies wird dazu dienen, AI und Kommunikationssysteme im Weltraum weiter zu verbessern.

Diese Nachricht ist auch für Raumfahrtbegeisterte und Technik-Fans von großer Bedeutung. Der Erfolg des Starship-Projekts wird voraussichtlich die Kosten für zukünftige Flüge zum Mars und Mond drastisch senken. Die Rückkehr des leistungsstärksten Raketensystems der Welt in einem wiederverwendbaren Zustand bringt SpaceX seinen Zielen noch näher.