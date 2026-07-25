US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass Unternehmen selbst «angemessen bezahlen» müssen für die atemberaubende Menge an Strom, die von Künstlicher Intelligenz und Rechenzentren (Data Center) verbraucht wird. Laut einer vom Weißen Haus vorgelegten neuen Initiative müssen Technologiegiganten den Anstieg der Strompreise für die lokale Bevölkerung verhindern und ihre energetische Infrastruktur eigenständig finanzieren.

Zamin.uz analysiert diese aufsehenerregende Entscheidung, Trumps Hebelwirkung auf den IT-Sektor und die ernsthaften Sorgen von Experten umfassend.

1. Freiwilliges Versprechen: Welche Verpflichtungen werden Rechenzentren auferlegt?

Das Weiße Haus hat eingeräumt, dass der übermäßige Stromverbrauch von Rechenzentren die Nebenkosten für normale Verbraucher in die Höhe treiben könnte. Daher wurde eine breit angelegte freiwillige Vereinbarung ausgearbeitet.

Unabhängige Energiequelle: Rechenzentren müssen eigene Energieressourcen heranbringen oder die Kosten für den genutzten Strom und die zusätzliche Infrastruktur vollständig decken.

Gemeinschaften unterstützen: Vorgesehen sind Investitionen in die Infrastruktur und die Erlaubnis für die Bevölkerung, in Notsituationen eigene Reservekapazitäten zu nutzen.

Unterzeichnende Parteien: Laut einer vom Weißen Haus bekannt gegebenen Quelle haben sich dem Versprechen 27 Rechenzentrum-Hersteller, 55 Versorgungsunternehmen, 105 Stromgenossenschaften und 23 republikanische Gouverneure angeschlossen.

2. «Das sind kluge Gemeinschaften»: Trump verteidigt die IT-Infrastruktur

Obwohl Verpflichtungen auferlegt werden, hielt sich Trump mit scharfer Kritik an Rechenzentren zurück, lobte sie stattdessen und rief Gemeinschaften dazu auf, solche Projekte aktiv anzunehmen.

Aus der Erklärung von Donald Trump: «Sie haben Gemeinschaften, die Rechenzentren wirklich wollen, und offen gesagt sind das kluge Gemeinschaften. Denn das bedeutet eine sehr große Anzahl neuer Arbeitsplätze und seltene Ausfälle. Sie müssen Ihre Gemeinschaft davon überzeugen, wie großartig diese Dinge sind. Sie können dagegen nicht ankämpfen, Sie müssen mitziehen, und Sie werden den gesamten Schutz haben.»

Weißes-Haus-Plan und Expertenskeptizismus: Die Hauptunterschiede

Aspekte Position des Weißen Hauses und von Trump Meinung von Experten und Kritikern Dokumentstatus Ein von großen Unternehmen und Bundesstaaten unterzeichnetes Versprechen Ein «zahnloses» Papier ohne jegliche rechtliche Verpflichtungen Strompreis Preiserhöhungen für die normale Bevölkerung werden verhindert Die Preise werden ohnehin steigen, da es keine Kostenkontrolle gibt Wirtschaftliche Auswirkungen Tausende neue Arbeitsplätze und milliardenschwere Investitionen Kein endgültiger Konsens darüber, wer die Kosten genau tragen wird

3. Sturm der Kritik: «Keinerlei Verpflichtungen»

Sowohl linke als auch rechte politische Kreise und Experten äußern ernste Zweifel daran, dass dieses Versprechen in der Praxis funktionieren wird.

Cato Institute (Libertäre Sichtweise): Der Energieexperte Travis Fisher betonte, dass dies lediglich ein freiwilliges Versprechen sei, für dessen Bruch keinerlei Verantwortung vorgesehen ist. «Selbst wenn Sie sich bereit erklären, alle Ihre Kosten zu decken, ist es ein sehr komplexes Puzzle herauszufinden, welche Kosten genau Ihre sind», sagt er. Climate Power (Progressive Sichtweise): Jesse Lee, ein ehemaliger Mitarbeiter der Biden-Regierung, kritisierte das Dokument scharf:

Jesses Lees Reaktion: «Um ehrlich zu sein, wird das tatsächlich zu höheren Preisen führen. Die Unternehmen tun so, als würden sie etwas kontrollieren, und kümmern sich überhaupt nicht mehr darum, die Preise niedrig zu halten. All dies ist ein zahnloses und völlig vages Dokument.»

Wie wird sich diese Entscheidung auf den Strompreis auswirken?

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und das exponentielle Wachstum von Rechenzentren lösen weltweit eine Energierevolution und Ressourcenknappheit aus.

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