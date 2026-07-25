Rodri im Fokus von Real Madrid: Man-City-Coach klärt die Lage

Der neue Cheftrainer von Manchester City, Enzo Maresca, hat sich zu den Transfergerüchten um den spanischen Mittelfeldspieler Rodri geäußert. Inmitten zunehmender Berichte über ein ernsthaftes Interesse von Real Madrid teilte der Trainer seine Gedanken über den zentralen Ankerpunkt des Teams mit. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Als Kapitän der spanischen Nationalmannschaft Weltmeister geworden, steht Rodri derzeit vor gesundheitlichen Herausforderungen. Der 30-jährige Spieler wird voraussichtlich in den kommenden Tagen am Rücken operiert. Dies wirft weitere Fragen bezüglich seiner Zukunft auf, zumal sein aktueller Vertrag bei Manchester City nur noch ein Jahr läuft.

Transfergerüchte und die Haltung des Trainers

Berichten der Manchester Evening News zufolge betonte Enzo Maresca, dass er sich wegen des Ratschachs um den Starspieler keine Sorgen mache. „Es ist völlig normal, dass es um große Spieler verschiedene Gerüchte gibt. Ich mache mir deshalb keine Sorgen. Er hat die Weltmeisterschaft gewonnen und war einer der besten Spieler des Turniers. Jeder Trainer der Welt würde einen Spieler wie Rodri in seinem Team haben wollen“, so der italienische Experte.

Obwohl Rodri Gewinner des Ballon d'Or 2024 ist, durchläuft er eine schwierige Phase mit Verletzungen. Aufgrund einer schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss) im September 2024 hatte er fast die gesamte Saison verpasst. Nun könnte ein kleiner Eingriff am Rücken seine Vorbereitung auf die neue Saison etwas verzögern.

Zukunft und mögliche Ablösesumme

Informationen der Zeitung AS zufolge wäre Rodri nicht abgeneigt, seine Karriere in La Liga, insbesondere bei Real Madrid, fortzusetzen. Der Spieler verhält sich jedoch professionell und konzentriert sich voll und ganz auf seinen Genesungsprozess. Die Vereinsführung von Manchester City soll bereit sein, ihn für rund 60 Millionen Euro gehen zu lassen, sollte er eine Vertragsverlängerung ablehnen.

The Athletic schreibt, dass es noch keinen genauen Zeitplan für Rodris Rückkehr auf den Platz nach der Operation gibt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er die ersten Runden der englischen Premier League verpasst. Enzo Maresca und sein Trainerteam müssen sich nun überlegen, welche Taktiken sie zu Saisonbeginn ohne Rodri anwenden werden.

Auch für Fußballfans ist dieser Transferprozess spannend, da Rodri zu den stärksten defensiven Mittelfeldspielern des modernen Fußballs zählt. Ein Wechsel zu einem Spitzenverein wie Real Madrid könnte das Kräfteverhältnis im europäischen Fußball maßgeblich verändern.