Arsenal kontaktiert Real Madrid bezüglich Vinicius Junior Transfer

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Arsenal kontaktiert Real Madrid bezüglich Vinicius Junior Transfer

Der Londoner FC Arsenal bereitet sich auf einen sensationellen Transfercoup vor. Dem Bericht von The Athletic zufolge haben die Gunners eine erste Anfrage bezüglich der Transfersituation von Real Madrid Stürmer Vinicius Junior gesendet. Der englische Vize-Meister prüft ernsthaft die Möglichkeit, den brasilianischen Star zu verpflichten, berichtet Goal.com .

Dieses Interesse kommt zu einer Zeit, in der die Vertragsverlängerungsverhandlungen zwischen dem Madrider Club und dem Spieler ins Stocken geraten sind. Der aktuelle Vertrag von Vinicius Junior läuft noch bis Juni 2027. Allerdings haben sich die Parteien noch nicht auf einen neuen Kontrakt geeinigt, was eine günstige Gelegenheit für Europas Top-Klubs schafft.

Vertragsprobleme und Florentino Perez's Sorge

Real-Madrid-Präsident Florentino Perez ist über die Situation ziemlich besorgt. Berichten zufolge beläuft sich das Jahresgehalt des Spielers auf 25 Millionen Euro, und am Ende der laufenden Saison ist eine hohe Treueprämie fällig. Sollte der Vertrag nicht verlängert werden, könnte die Vereinsführung einen Verkauf in Betracht ziehen, um das Risiko eines ablösefreien Verlusts zu vermeiden.

Gleichzeitig haben die Königlichen bereits mit der Suche nach einem Nachfolger für Vinicius Junior begonnen. Die Madrilenen stehen kurz vor der Verpflichtung des talentierten RB-Leipzig-Flügelspielers Yan Diomandé, Jahrgang 2006. Dieser Schritt wird als weiteres Signal gewertet, dass die Zukunft von Vinicius Junior ungewiss ist.

Arsenal verstärkt weiterhin seinen Kader

Nach dem kürzlichen Wechsel von Leandro Trossard zu Besiktas hat Arsenal begonnen, seine Offensivabteilung zu erneuern. Obwohl die Londoner bereits Christos Tzolis vom FC Brügge für 40 Millionen Euro verpflichtet haben, wird erwartet, dass ein Spieler vom Kaliber eines Vinicius Junior das Offensivpotenzial des Teams auf ein völlig neues Niveau hebt.

Seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2018 hat Vinicius Junior 375 Spiele bestritten, dabei 128 Tore erzielt und 100 Vorlagen gegeben. Seine Erfahrung und Schnelligkeit sollen perfekt in das System von Mikel Arteta passen. Offizielle Verhandlungen zwischen den Klubs haben noch nicht begonnen, aber Arsenal beobachtet die Lage genau.

Sollte dieser Transfer zustandekommen, wird er zweifellos die Attraktivität der Premier League weiter steigern. Der Wechsel von Vinicius Junior, der als einer der besten Flügelspieler der Welt gilt, nach London wird sich positiv auf das Ansehen der gesamten Meisterschaft auswirken.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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