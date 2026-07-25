Der Gewinner der Weltmeisterschaft die spanische Nationalmannschaft hat unerwartete finanzielle Kosten zu tragen. Wie bekannt wurde, wird ein Teil des für die Meisterschaft gewonnenen Preisgeldes gemäß den Anforderungen der US-Finanzgesetzgebung als Steuern gezahlt, berichtete der Fernsehsender Fox News .

Berichten zufolge müssen ausländische Nichtansässige, die auf US-Gebiet Einkgen erzielen, auf dieses Einkommen eine 30-prozentige Bundessteuer zahlen, es sei denn, durch Doppelbesteuerungsabkommen sind Ausnahmen festgelegt.

Die spanische Nationalmannschaft hat insgesamt 50 Millionen Dollar an Preisgeld für ihren Sieg bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Die US-Seite bewertete die Spieler jedoch nicht als ein einziges Team, sondern als Einzelpersonen. Daher wurde die Steuerbasis für jeden Spieler individuell berechnet.

Infolgedessen muss die spanische Nationalmannschaft möglicherweise bis zu 15 Millionen Dollar an Steuern an den US-Haushalt zahlen.

In dem Bericht wird erwähnt, dass Vertreter des US-Kongresses betonten, das europäische Team hätte sich im Voraus mit den geltenden Steuerregeln vertraut machen müssen. Gleichzeitig kritisierten einige Mitglieder des Repräsentantenhauses den so hohen Steuersatz für Sportler und erklärten, dass dieser überprüft werden müsse.