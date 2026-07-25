Warum muss Weltmeister Spanien 15 Millionen Dollar an die USA zahlen?

·93·Sport
Warum muss Weltmeister Spanien 15 Millionen Dollar an die USA zahlen?

Der Gewinner der Weltmeisterschaft die spanische Nationalmannschaft hat unerwartete finanzielle Kosten zu tragen. Wie bekannt wurde, wird ein Teil des für die Meisterschaft gewonnenen Preisgeldes gemäß den Anforderungen der US-Finanzgesetzgebung als Steuern gezahlt, berichtete der Fernsehsender Fox News .

Berichten zufolge müssen ausländische Nichtansässige, die auf US-Gebiet Einkgen erzielen, auf dieses Einkommen eine 30-prozentige Bundessteuer zahlen, es sei denn, durch Doppelbesteuerungsabkommen sind Ausnahmen festgelegt.

Die spanische Nationalmannschaft hat insgesamt 50 Millionen Dollar an Preisgeld für ihren Sieg bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Die US-Seite bewertete die Spieler jedoch nicht als ein einziges Team, sondern als Einzelpersonen. Daher wurde die Steuerbasis für jeden Spieler individuell berechnet.

Infolgedessen muss die spanische Nationalmannschaft möglicherweise bis zu 15 Millionen Dollar an Steuern an den US-Haushalt zahlen.

In dem Bericht wird erwähnt, dass Vertreter des US-Kongresses betonten, das europäische Team hätte sich im Voraus mit den geltenden Steuerregeln vertraut machen müssen. Gleichzeitig kritisierten einige Mitglieder des Repräsentantenhauses den so hohen Steuersatz für Sportler und erklärten, dass dieser überprüft werden müsse.

SpanienUSAFIFAFox News
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperJuventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperHeute, 02:35WM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenWM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenHeute, 01:37Werben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenWerben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenHeute, 01:17Real Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriReal Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star RodriHeute, 01:16Jürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteJürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteHeute, 01:12$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegeben$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegebenHeute, 00:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt