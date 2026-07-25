Fußballstar Mbappé mit Freundin gesichtet: Aufnahmen aus Paris sorgen für Aufsehen

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Fußballstar Mbappé mit Freundin gesichtet: Aufnahmen aus Paris sorgen für Aufsehen

Der französische Nationalspieler und Stürmer Kylian Mbappé sowie die bekannte spanische Schauspielerin Ester Expósito wurden gemeinsam auf den Straßen von Paris gesehen, was in den sozialen Medien durch Fotos und Videos für breite Diskussionen sorgte.

Berichten zufolge versuchte das Paar lange Zeit, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Nach der Weltmeisterschaft sollen sie jedoch aufgehört haben, ihre Beziehung zu verbergen, und zeigen sich nun gemeinsam in der Öffentlichkeit.

In den letzten Tagen verbreiteten sich Aufnahmen ihres gemeinsamen Spaziergangs im Zentrum von Paris rasant im Internet. Dies weckte großes Interesse bei den Fans und löste lebhafte Diskussionen in den sozialen Netzwerken aus.

Kylian MbappéEster ExpósitoParisPromi NewsFußball
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Charos
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