Kampf um Rodri: PSG will Manchester-City-Star Real Madrid wegschnappen

Der Transfermarkt im europäischen Fußball nimmt Fahrt auf. Paris Saint-Germain ist überraschend in das Rennen um den Mittelfeldspieler Rodri von Manchester City eingestiegen. Berichten von RMC Sport zufolge haben die französischen Meister bereits Kontakt mit dem englischen Verein aufgenommen, um die Transferbedingungen für den spanischen Spieler zu erfahren. Dieser Schritt könnte das Gleichgewicht auf dem Transfermarkt völlig verändern, berichtet Goal.com .

Ursprünglich sah die PSG-Führung die Verstärkung des zentralen Mittelfelds in diesem Transferfenster nicht als Priorität an. Die Gelegenheit, einen Topspieler wie Rodri zu verpflichten, zwang die Pariser jedoch dazu, ihre Pläne zu überdenken. Da der aktuelle Vertrag des Spielers bei Manchester City nur noch 12 Monate läuft, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Transfers weiter.

Rivalität zwischen Real Madrid und PSG

Bisher galt Real Madrid als Hauptanwärter auf Rodri. Berichten der spanischen Presse zufolge soll sich der „Königsklub“ sogar mündlich mit dem Spieler geeinigt haben, obwohl die Vereinsführung diese Information offiziell dementierte. Real Madrid sieht in Rodri einen würdigen Nachfolger für seine routinierten Mittelfeldspieler, muss jedoch aufgrund finanzieller Regeln mehrere Spieler verkaufen, um den Transfer abzuwickeln.

PSG will die Situation hingegen nutzen, um den Madrider Klub im Transferrennen zu überholen. Die Pariser haben direkte Gespräche mit Manchester City aufgenommen, um Ablösesumme und finanzielle Forderungen zu klären. Es heißt, dieser Schritt sei nicht nur ein bloßes Interesse, sondern ein gezielter strategischer Schritt.

Auch Barcelona beobachtet die Situation

Der katalanische Verein FC Barcelona hat sich ebenfalls in das Chaos um Rodri eingeschaltet. Wegen der langfristigen Verletzung von Frenkie de Jong haben die „Blaugrana“ eine große Lücke im Mittelfeld. Obwohl der Klub Kontakt zu Rodris Beratern aufgenommen hat, reichen ihre finanziellen Möglichkeiten angeblich nicht aus, um mit PSG oder Real Madrid zu konkurrieren.

Berichten von Goal.com zufolge kam die Einmischung von PSG in diesen Transfer für Real Madrid als unerwarteter Schlag. Sollten die Pariser ihr Ziel erreichen, wäre dies nicht nur ein herber Verlust für Manchester City, sondern ein Ereignis, das das Kräfteverhältnis im europäischen Fußball verändern wird. Rodri gilt derzeit als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt, und seine Wahl wird die Meisterschaftsrennen der kommenden Saisons direkt beeinflussen.