Rizvan Kuniev explodiert in Runde drei: Ändert sich das UFC-Ranking?

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Rizvan Kuniev explodiert in Runde drei: Ändert sich das UFC-Ranking?

Bei der UFC Fight Night 282 in den VAE endete das Duell zweier gerankter Schwergewichtler noch spannender als erwartet. Der Russe Rizvan Kuniev brach den Widerstand von Tyrell Fortune in der dritten Runde und holte einen wichtigen Sieg durch technischen Knockout.

Dieses Ergebnis brachte Kuniev nicht nur einen weiteren Sieg, sondern auch die Chance, in der UFC-Schwergewichtsrangliste weiter aufzusteigen. Die große Frage lautet nun: Welchen namhaften Gegner bekommt er als Nächstes von der Promotion?

Tabellennachbarn trafen im Octagon aufeinander

Vor dem Kampf belegte Rizvan Kuniev den achten Platz in der UFC-Schwergewichtsrangliste, während der US-Amerikaner Tyrell Fortune den neunten Platz innehatte. Daher war dieses Aufeinandertreffen für beide Sportler von großer Bedeutung, um ihre Position in der Division zu festigen.

Hauptinformationen

Rizvan Kuniev

Tyrell Fortune

Gewichtsklasse

Schwergewicht

Schwergewicht

Ranking vor dem Kampf

Platz 8

Platz 9

Ergebnis

Sieg

Niederlage

Art des Endes

Technischer Knockout

Niederlage durch TKO

Runde

3

3

In seinem vorherigen UFC-Kampf hatte Fortune Marcin Tybura besiegt und ging mit einer Bilanz von 18 Siegen und 3 Niederlagen in das Duell gegen Kuniev.

Der entscheidende Moment kam in der dritten Runde

Im Laufe des Kampfes erhöhte Kuniev den Druck auf seinen Gegner. In der dritten Runde brachten die harten Kniestöße und aufeinanderfolgenden Angriffe des russischen Kämpfers Fortune in eine schwierige Lage.

Da der US-amerikanische Kämpfer sich nicht mehr aktiv verteidigen konnte, brach der Ringrichter den Kampf vorzeitig ab. Damit wurde Kuniev zum Sieger durch technischen Knockout erklärt.

Kuniev besiegte seinen direkten Tabellennachbarn im Ranking, ohne es auf eine Schiedsrichterentscheidung ankommen zu lassen.

Im Schwergewicht kann ein einziger präziser Schlag den Ausgang eines Kampfes verändern. Kuniev handelte im entscheidenden Moment besonnen und erzielte durch Druck und Schlagkombinationen den Erfolg.

Kunievs Bilanz weiter verbessert

Der Sieg gegen Tyrell Fortune war der 14. Profierfolg in der Karriere von Rizvan Kuniev. Außerdem stehen drei Niederlagen, ein Unentschieden und ein wertungsloser Kampf in seiner Statistik.

Verteilung von Kunievs Siegen:

  • 7 durch Knockout oder technischen Knockout;

  • 2 durch Submission;

  • 4 nach Punkten (Richterentscheid);

  • 1 auf andere Art.

Seine Stärken beschränken sich nicht nur auf Schlagkraft. Laut UFC-Daten verfügt Kuniev auch über eine starke Ringerbasis, hohe Takedown-Defense und die Fähigkeit, Gegner im Bodenkampf zu kontrollieren.

Was bringt dieser Sieg Kuniev?

Kuniev besiegte die Nummer neun der Rangliste vorzeitig. Logischerweise dürfte ihn dieses Resultat näher an die Top 7 des Schwergewichts bringen und seine Chancen auf einen noch höher gerankten Gegner erhöhen.

Mögliche nächste Schritte:

  • Aufstieg in den UFC-Rankings;

  • Einen Kampf gegen einen Top-7-Vertreter erhalten;

  • Die Siegesserie fortsetzen;

  • Sich in Zukunft den Titelanwärtern annähern.

Allerdings ist die Konkurrenz in der Schwergewichtsdivision enorm hoch. Ein großer Sieg öffnet Türen, aber um ins Titelrennen einzusteigen, muss Kuniev dieses Niveau in den nächsten Kämpfen halten.

Die größte Hürde beginnt jetzt

Tyrell Fortune per TKO zu besiegen, war ein starkes Statement von Kuniev. Er schlug seinen direkten Rivalen und zeigte, dass er den Sack im entscheidenden Moment zu machen kann.

Nun ist die Entscheidung der UFC wichtig: Erhält Kuniev als Nächstes einen Top-Gegner aus der Spitzengruppe oder muss er seinen Platz noch einmal verteidigen? Die Antwort bestimmt, wie schnell sich sein Weg zum Titel öffnet.

Gegen welchen Schwergewichtler sollte Rizvan Kuniev Ihrer Meinung nach seinen nächsten Kampf bestreiten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt den Beitrag mit UFC-Fans auf Telegram.

Rizvan KunievTyrell FortuneUFCVereinigte Arabische EmirateMarcin Tybura
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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