Neymar schnürt Doppelpack, aber Santos verpasst Sieg (Video)

Neymar stellte in seinem ersten Vereinsspiel nach der Weltmeisterschaft 2026 sein Können erneut unter Beweis. Der brasilianische Star erzielte zwei Tore, doch seine glänzende Leistung konnte Santos nicht vor einem unerwarteten Punktverlust gegen das Tabellenschlusslicht bewahren.

Neymar eröffnet den Torreigen in der ersten Halbzeit

Die Partie des 20. Spieltags der brasilianischen Meisterschaft fand am 25. Juli im Vila-Belmiro-Stadion statt.

Santos übernahm von den ersten Minuten an die Initiative. In der 35. Minute spielte Neymar im Strafraum einen Doppelpass mit Alvaro Barreal und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung.

Dies war Neymars erster Einsatz für Santos nach der Weltmeisterschaft.

Chapecoense dreht das Spiel innerhalb von 11 Minuten

Das Bild auf dem Platz änderte sich nach der Pause drastisch. In der 50. Minute schloss Marcão einen schnellen Konter der Gäste zum Ausgleich ab.

Nur elf Minuten später lenkte João Ananias eine Flanke von Bolasie unglücklich ins eigene Tor ab. Damit ging Tabellenschlusslicht Chapecoense sensationell in Führung.

Neymar rettet in der Schlussphase das Remis

Santos warf in der Endphase alles nach vorne. Nachdem Caballero im Strafraum gefoult wurde, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt.

In der 88. Minute verwandelte Neymar den Elfmeter sicher zum 2:2. Im Laufe des Spiels gab er neun Torschüsse ab, von denen fünf aufs Tor gingen, und erhielt von Sofascore eine starke Note von 9,4.

Der Doppelpack poliert Neymars Bilanz weiter auf

Der 34-jährige Offensivspieler kommt in der laufenden brasilianischen Meisterschaft nun auf sechs Tore und zwei Vorlagen in neun Spielen.

Seine beiden Treffer sicherten Santos immerhin einen Punkt, doch das verpasste Siegen gegen einen der schwächsten Gegner sorgte für Unmut bei den Fans. Auch Trainer Cuca gab nach dem Spiel zu, dass solche Punkte nicht leichtfertig verspielt werden dürfen.

Santos kommt nicht aus der Gefahrenzone heraus

Nach diesem Unentschieden hat Santos 22 Punkte aus 20 Spielen auf dem Konto und belegt den 14. Platz. Chapecoense bleibt mit 10 Punkten auf dem 20. und letzten Tabellenplatz.

erschwerend kommt hinzu, dass Neymar seine dritte gelbe Karte der Saison sah. Damit fehlt er im kommenden Meisterschaftsspiel gegen Athletico Paranaense gesperrt.

Spielergebnis

Brasilianische Meisterschaft, 20. Spieltag

Santos — Chapecoense — 2:2

Tore:

Neymar, 35 — 1:0;

Marcão, 50 — 1:1;

João Ananias, 61 — Eigentor, 1:2;

Neymar, 88 — Elfmeter, 2:2.

Neymars Rückkehr hauchte der Offensive von Santos neues Leben ein, aber die Klasse eines Einzelnen konnte nicht alle Mängel kaschieren. Ein Doppelpack ist da, aber kein Sieg — Fußball kann manchmal eiskalt sein.

Glaubst du, dass Neymar Santos aus dem Tabellenkeller führen kann?