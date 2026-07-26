Klopp enthüllt Deutschland-Taktik: Ein «Wow»-Effekt muss her

Eine neue Ära beginnt für die deutsche Nationalmannschaft. Bei seiner ersten Pressekonferenz als Bundestrainer stellte Jürgen Klopp klar, wie der Spielstil der Mannschaft aussehen wird: Viererkette, hohes Tempo und ein Pressing, das dem Gegner keine Luft zum Atmen lässt.

Doch Klopps Hauptziel ist nicht nur das Ergebnis. Er möchte, dass die Fans das Stadion nach den Spielen Deutschlands mit einem Gefühl verlassen: «Wow, das war richtig gut.»

Die Viererkette – das Fundament des neuen Systems

Bei der Analyse der WM 2026 stellte Klopp fest, wie der Turniersieger Spanien das Mittelfeld mit einem Viererketten-System kontrollierte. Daher wird das neue taktische Modell Deutschlands voraussichtlich auf einer Viererkette basieren.

Der Experte sprach noch nicht über ein festes Schema wie 4-3-3 oder 4-2-3-1. Aber sein Plan wird folgende Prinzipien priorisieren:

eine stabile und klare taktische Struktur;

Gegenpressing sofort nach Ballverlust;

hohe körperliche Intensität;

effektive Nutzung der Flügelspieler;

das Bestreben, das Spiel zu kontrollieren.

«Härter arbeiten und mit hoher Intensität spielen – das ist mein Plan», sagte Klopp.

Große Verantwortung für die Flügelspieler

Klopp betonte, dass die Gegner im modernen Fußball gelernt haben, das Zentrum gut zuzustellen. Deshalb liegt die Hauptverantwortung für das Öffnen des Spiels und das Erzeugen unvorhersehbarer Situationen bei den Flügelspielern.

Dieser Ansatz schafft neue Möglichkeiten für schnelle Flügelstürmer, offensive Außenverteidiger und Spieler, die in freie Räume stoßen können.

Klopp erklärte zudem, dass er keine Angst vor harten Entscheidungen bei der Kaderzusammenstellung habe. Er hat eine erste Liste von 57 Feldspielern erstellt, die für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt sind, und will jeden Kandidaten genau beobachten.

Klopp setzt seine bewährte Waffe ein

Bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool war das Markenzeichen von Klopps Teams das hochintensive Gegenpressing. Auch in der DFB-Elf wird der sofortige Druck nach Ballverlust zur taktischen Hauptwaffe.

Doch der neue Trainer fordert organisiertes Pressing, kein chaotisches Anlaufen. Sein Plan sieht vor, dass die Spieler genau verstehen müssen, wo, wann und in welche Richtung das Pressing ausgelöst wird.

Klopp möchte, dass Deutschlands Spiel einen klar erkennbaren Stil bekommt. Das heißt, noch bevor das Ergebnis auf der Anzeigetafel steht, soll der Fan spüren, welche Art von Mannschaft auf dem Platz steht.

Die deutschen Fans müssen wieder an die Nationalmannschaft glauben

Eine der wichtigsten Aufgaben von Klopp wird es sein, die Verbindung zwischen der Nationalmannschaft und den Fans wiederherzustellen.

Deutschland spielte bei der WM 2026 im Achtelfinale 1:1 gegen Paraguay und verlor im Elfmeterschießen mit 3:4. Nach diesem Ergebnis verließ Julian Nagelsmann seinen Posten.

Klopp hingegen möchte, dass die neue Mannschaft nicht nur gewinnt, sondern Emotionen bei den Menschen weckt.

«Ich möchte, dass die Leute nach dem Spiel nach Hause gehen und sagen: 'Wow, das war richtig gut.'»

Er glaubt, dass erfolgreicher Fußball nicht nur die Ergebnisse des Teams, sondern die Stimmung im ganzen Land verändern kann.

Klopps erste Tests in Deutschland

Der Deutsche Fußball-Bund hat einen Vierjahresvertrag mit Klopp unterzeichnet. Der 59-jährige Experte beginnt offiziell am 15. August und bereitet das Team auf die Euro 2028 und die WM 2030 vor.

Seine ersten Spiele finden im Rahmen der Nations League statt:

24. September — gegen die Niederlande;

27. September — gegen Griechenland;

1. Oktober — gegen Serbien;

4. Oktober — erneut gegen Griechenland.

Klopp wird von Peter Krawietz, Pep Lijnders und Sven Bender unterstützt. Krawietz und Lijnders arbeiteten bereits beim FC Liverpool mit ihm zusammen.

Es steht eine Aufgabe an, die größer ist als das Ergebnis

Klopps erste Aussagen deuten darauf hin, dass in Deutschland kein vorsichtiger Fußball, sondern ein intensiver und attraktiver Stil aufgebaut werden soll.

Viererkette, aktive Flügel, Gegenpressing und strenge Ordnung – der Plan sieht auf dem Papier attraktiv aus. Der entscheidende Test wird jedoch sein, wie schnell die Spieler diese Anforderungen in kurzen Lehrgängen verinnerlichen können.

Deutschland braucht nicht nur ein neues Schema, sondern eine neue Mannschaft, die an ihre eigene Stärke glaubt. Klopps Aufgabe ist es, diesen Glauben auf den Platz zurückzubringen.

Glauben Sie, dass Jürgen Klopp Deutschlandwieder zu einer Mannschaft machen kann, die um den Weltmeistertitel kämpft?