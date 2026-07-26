Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...

·104·Спорт
Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...

Абу-Дабида Рамазон Темиров фақат собиқ титул даъвогарини биринчи раундда тўхтатиб қолмади. Ўзбекистонлик жангчининг ёрқин нокаути UFC раҳбарияти томонидан ҳам алоҳида эътироф этилиб, у 100 минг долларлик бонус соҳибига айланди.

«Этихад Арена»даги тарихий кечада икки ўзбекистонлик марказий жангларда қатнашди. Богдан Гусков собиқ чемпион Магомед Анкалаевга қарши бешинчи раундгача курашган бўлса, Темиров Стив Эрцегни биринчи раунддаёқ техник нокаутга учратиб, оқшомнинг энг катта сюрпризларидан бирини қайд этди.

Темировга бир раунднинг ўзи етарли бўлди

Co-main event баҳсида Рамазон Темиров UFC рейтингида ўнинчи ўринда турган Стив Эрцег билан тўқнашди. Австралиялик спортчи аввал чемпионлик камари учун жанг қилган тажрибали рақиб эди.

Бироқ Темиров жангни биринчи сонияларданоқ юқори суръатда бошлади. У рақибига босим ўтказиб, кучли зарбалари билан бир неча бор мувозанатдан чиқарди. Биринчи раунднинг 4:21 дақиқасида ҳакам баҳсни тўхтатди ва ҳамюртимизга техник нокаут орқали ғалаба берилди.

Темиров рейтингдаги собиқ титул даъвогарини ҳакамлар қарорига қолдирмади — у октагондаги жавобини биринчи раундда берди.

Ушбу натижа ўзбекистонлик спортчининг UFC’даги учинчи ғалабаси бўлди. Уларнинг иккитаси биринчи раундда муддатидан аввал қўлга киритилган.

100 минг долларлик бонус кимларга берилди?

Турнир ташкилотчилари жанглар якунланганидан кейин кечанинг энг яхши иштирокчиларини эълон қилди. Тақдим этилган маълумотларга кўра, одатий гонорардан ташқари ҳар бир бонус соҳиби 100 минг доллардан олади.

Номинация

Бонус соҳиблари

Оқшомнинг энг яхши жанги

Ризван Куниев — Тайрелл Форчун

Оқшомнинг энг яхши иштироки

Рамазон Темиров

Оқшомнинг энг яхши иштироки

Вальтер Уокер

Ҳар бир спортчига

100 минг доллар

«Оқшомнинг энг яхши жанги» деб топилган Куниев — Форчун тўқнашувида россиялик оғир вазн жангчиси рақибини учинчи раунднинг 1:12 дақиқасида техник нокаут қилган.

Вальтер Уокер эса Томас Петерсенни биринчи раундда атиги 1 дақиқа 32 сонияда ноодатий calf slicer усули билан таслим этди. Бу унинг UFC’даги кетма-кет бешинчи биринчи раунд сабмишени бўлди.

Темировнинг ғалабаси нега алоҳида аҳамиятли?

Темировнинг натижаси фақат таъсирли нокаут ёки катта бонус билан чекланмайди. У UFC’нинг кучли ўнлигида турган ва чемпионлик жанги тажрибасига эга рақибни мағлуб этди.

Бу ғалаба унга қуйидаги имкониятларни очиши мумкин:

  • UFC энг енгил вазн рейтингига кириш;

  • кейинги жангда яна бир топ-10 вакилига қарши чиқиш;

  • чемпионлик пойгасига яқинлашиш;

  • промоушендаги шартнома ва гонорарларини яхшилаш;

  • Ўзбекистон ММАсининг халқаро нуфузини ошириш.

Рейтинг автоматик равишда рақибнинг ўрнини ғолибга бермайди. Аммо ўнинчи рақамли спортчини биринчи раундда тўхтатиш — UFC рейтинг комиссияси эътиборсиз қолдирадиган натижа эмас.

Гусковга бонус берилмади, аммо у сўнгги раундгача курашди

Турнирнинг асосий жангида Богдан Гусков биринчи рақамли даъвогар Магомед Анкалаевга қарши октагонга чиқди. Ўзбекистон вакили жангни қисқа муддатли огоҳлантириш асосида қабул қилганига қарамай, баҳсни бешинчи раундгача олиб борди.

Анкалаев сўнгги раунднинг 2:41 дақиқасида зарбалар серияси билан техник нокаут орқали ғалаба қозонди. Гусков бонус соҳиблари қаторига кирмади, аммо собиқ чемпионга қарши илк беш раундлик марказий жангида катта тажриба орттирди.

Темиров учун ҳақиқий кураш энди бошланади

Абу-Дабидаги ғалаба Рамазон Темировни дивизионнинг энг кўп муҳокама қилинаётган жангчиларидан бирига айлантирди. Биринчи раунддаги техник нокаут, топ-10 рақиби ва 100 минг долларлик бонус — ҳаммаси бир кечада қўлга киритилди.

Бироқ бу ҳали чемпионлик йўлланмаси эмас. Темиров кейинги баҳсда ҳам юқори даражали рақибга қарши шу суръатни сақлаб қолиши керак. Абу-Дабида у эшикни тақиллатмади — тепиб очди. Энди UFC уни қайси хонага киритиши қолди.

Сизнингча, Рамазон Темировга кейинги жангда топ-5 вакили берилиши керакми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва 100 минг долларлик бонус ҳақидаги хабарни Telegram’да ММА мухлислари билан улашинг.

Рамазон ТемировАбу-ДабиЮФСМагомед АнкалаевСтив Эрцег
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди