Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...
Абу-Дабида Рамазон Темиров фақат собиқ титул даъвогарини биринчи раундда тўхтатиб қолмади. Ўзбекистонлик жангчининг ёрқин нокаути UFC раҳбарияти томонидан ҳам алоҳида эътироф этилиб, у 100 минг долларлик бонус соҳибига айланди.
«Этихад Арена»даги тарихий кечада икки ўзбекистонлик марказий жангларда қатнашди. Богдан Гусков собиқ чемпион Магомед Анкалаевга қарши бешинчи раундгача курашган бўлса, Темиров Стив Эрцегни биринчи раунддаёқ техник нокаутга учратиб, оқшомнинг энг катта сюрпризларидан бирини қайд этди.
Темировга бир раунднинг ўзи етарли бўлди
Co-main event баҳсида Рамазон Темиров UFC рейтингида ўнинчи ўринда турган Стив Эрцег билан тўқнашди. Австралиялик спортчи аввал чемпионлик камари учун жанг қилган тажрибали рақиб эди.
Бироқ Темиров жангни биринчи сонияларданоқ юқори суръатда бошлади. У рақибига босим ўтказиб, кучли зарбалари билан бир неча бор мувозанатдан чиқарди. Биринчи раунднинг 4:21 дақиқасида ҳакам баҳсни тўхтатди ва ҳамюртимизга техник нокаут орқали ғалаба берилди.
Темиров рейтингдаги собиқ титул даъвогарини ҳакамлар қарорига қолдирмади — у октагондаги жавобини биринчи раундда берди.
Ушбу натижа ўзбекистонлик спортчининг UFC’даги учинчи ғалабаси бўлди. Уларнинг иккитаси биринчи раундда муддатидан аввал қўлга киритилган.
100 минг долларлик бонус кимларга берилди?
Турнир ташкилотчилари жанглар якунланганидан кейин кечанинг энг яхши иштирокчиларини эълон қилди. Тақдим этилган маълумотларга кўра, одатий гонорардан ташқари ҳар бир бонус соҳиби 100 минг доллардан олади.
Номинация
Бонус соҳиблари
Оқшомнинг энг яхши жанги
Ризван Куниев — Тайрелл Форчун
Оқшомнинг энг яхши иштироки
Рамазон Темиров
Оқшомнинг энг яхши иштироки
Вальтер Уокер
Ҳар бир спортчига
100 минг доллар
«Оқшомнинг энг яхши жанги» деб топилган Куниев — Форчун тўқнашувида россиялик оғир вазн жангчиси рақибини учинчи раунднинг 1:12 дақиқасида техник нокаут қилган.
Вальтер Уокер эса Томас Петерсенни биринчи раундда атиги 1 дақиқа 32 сонияда ноодатий calf slicer усули билан таслим этди. Бу унинг UFC’даги кетма-кет бешинчи биринчи раунд сабмишени бўлди.
Темировнинг ғалабаси нега алоҳида аҳамиятли?
Темировнинг натижаси фақат таъсирли нокаут ёки катта бонус билан чекланмайди. У UFC’нинг кучли ўнлигида турган ва чемпионлик жанги тажрибасига эга рақибни мағлуб этди.
Бу ғалаба унга қуйидаги имкониятларни очиши мумкин:
UFC энг енгил вазн рейтингига кириш;
кейинги жангда яна бир топ-10 вакилига қарши чиқиш;
чемпионлик пойгасига яқинлашиш;
промоушендаги шартнома ва гонорарларини яхшилаш;
Ўзбекистон ММАсининг халқаро нуфузини ошириш.
Рейтинг автоматик равишда рақибнинг ўрнини ғолибга бермайди. Аммо ўнинчи рақамли спортчини биринчи раундда тўхтатиш — UFC рейтинг комиссияси эътиборсиз қолдирадиган натижа эмас.
Гусковга бонус берилмади, аммо у сўнгги раундгача курашди
Турнирнинг асосий жангида Богдан Гусков биринчи рақамли даъвогар Магомед Анкалаевга қарши октагонга чиқди. Ўзбекистон вакили жангни қисқа муддатли огоҳлантириш асосида қабул қилганига қарамай, баҳсни бешинчи раундгача олиб борди.
Анкалаев сўнгги раунднинг 2:41 дақиқасида зарбалар серияси билан техник нокаут орқали ғалаба қозонди. Гусков бонус соҳиблари қаторига кирмади, аммо собиқ чемпионга қарши илк беш раундлик марказий жангида катта тажриба орттирди.
Темиров учун ҳақиқий кураш энди бошланади
Абу-Дабидаги ғалаба Рамазон Темировни дивизионнинг энг кўп муҳокама қилинаётган жангчиларидан бирига айлантирди. Биринчи раунддаги техник нокаут, топ-10 рақиби ва 100 минг долларлик бонус — ҳаммаси бир кечада қўлга киритилди.
Бироқ бу ҳали чемпионлик йўлланмаси эмас. Темиров кейинги баҳсда ҳам юқори даражали рақибга қарши шу суръатни сақлаб қолиши керак. Абу-Дабида у эшикни тақиллатмади — тепиб очди. Энди UFC уни қайси хонага киритиши қолди.
Сизнингча, Рамазон Темировга кейинги жангда топ-5 вакили берилиши керакми? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва 100 минг долларлик бонус ҳақидаги хабарни Telegram’да ММА мухлислари билан улашинг.
…