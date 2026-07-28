Vivo S2 Smartphone: Leistungsstarke Funktionen und Dual-Kamera

Vivo hat die offizielle Teaser-Kampagne für sein Smartphone der nächsten Generation, das Vivo S2, gestartet. Obwohl der Hersteller bestätigt hat, dass das neue Gerät in den kommenden Tagen vorgestellt wird, wurde noch kein genauer Starttermin genannt. Dennoch könnte die erwartete Premiere laut ixbt.com am 6. August dieses Jahres stattfinden, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Die vom Unternehmen veröffentlichten ersten Teaser-Seiten enthüllten das Aussehen und Design des Smartphones. Äußerlich ähnelt das Vivo S2 dem Flaggschiff-Modell vivo X300 FE. Das neue Gerät unterscheidet sich jedoch dadurch, dass es nicht mit Optik der bekannten Marke Zeiss ausgestattet ist und über zwei Hauptkameras statt drei verfügt.

Kamera und technische Möglichkeiten

Obwohl das Gerät auf zusätzliche Linsen verzichtet und auf zwei Kameramodule beschränkt ist, versichern die Unternehmensvertreter, dass diese Konfiguration es den Benutzern ermöglicht, qualitativ hochwertige und beeindruckende Fotos und Videos zu erstellen. Insider-Berichten zufolge haben beide Sensoren im Hauptblock eine Auflösung von 50 Megapixeln, wobei ein hochwertiger Sony-Sensor als Hauptmodul dient.

Auch die Hardware-Ausstattung des Smartphones befindet sich auf einem recht hohen Niveau. Ersten Berichten zufolge wird das Vivo S2 mit dem modernen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Prozessor ausgestattet sein. Zudem wird das Gerät voraussichtlich über 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher verfügen, was ausreichend Potenzial für alltägliche Aufgaben und rechenintensive Anwendungen bedeutet.

Display und Akkukapazität

Auf der Vorderseite wird voraussichtlich ein gebogenes 6,59-Zoll OLED-Display mit 1.5K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verbaut. Neben einer hochwertigen Bildwiedergabe wird zur Gewährleistung der Sicherheit ein Fingerabdruckscanner unter dem Display integriert. Für Selfie-Enthusiasten ist eine 32-Megapixel-Frontkamera vorgesehen.

Auch bezüglich des Akkus gibt es nennenswerte Neuigkeiten. Insidern zufolge wird das Vivo S2 mit einem riesigen 7000 mAh Akku ausgestattet sein. Dies ermöglicht es den Nutzern, das Gerät lange Zeit aktiv zu nutzen, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Darüber hinaus wird die Unterstützung einer 80 W Schnellladetechnologie erwartet.