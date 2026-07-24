Андреа Пирло Италия терма жамоасини бошқариши кутилмоқда
Италия миллий жамоасида бош мураббийлик лавозими учун асосий номзод аниқлангани айтилмоқда. ОАВ маълумотларига кўра, терма жамоани Андреа Пирло қабул қилиши ва у билан 2030 йил ёзигача шартнома имзоланиши мумкин.
Ҳозирча тайинлов расман тасдиқланмаган. Бироқ Италия футбол раҳбарияти яқин кунларда қарорни эълон қилиши кутилмоқда.
Пирло билан узоқ муддатли шартнома режалаштирилган
Манбаларга кўра, Италия терма жамоаси раҳбарияти Андреа Пирло номзодида тўхтаган.
Мутахассис билан 2030 йил ёзигача мўлжалланган меҳнат шартномаси имзоланиши режалаштирилмоқда. Бу федерация янги мураббийга қисқа муддатли ечим эмас, балки узоқ давом этадиган лойиҳа сифатида қараётганини кўрсатади.
Шу билан бирга, шартнома имзолангани ёки томонлар барча масалалар бўйича келишувга эришгани ҳақида расмий хабар ҳали берилмаган.
Италия яна жаҳон чемпионатидан четда қолди
Мураббийлар алмашинуви Италия терма жамоасининг жаҳон чемпионати саралашидаги навбатдаги муваффақиятсизлигидан кейин кун тартибига чиқди.
Итальянлар Босния ва Hzеговинага қарши ҳал қилувчи баҳсда имкониятни бой берди. Учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланган, пенальтилар сериясида эса Италия 1:4 ҳисобида мағлуб бўлган.
Натижада жамоа яна бир бор жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга кирита олмади.
Гаттузо даври якунланиши мумкин
Саралаш босқичида Италия терма жамоасини Дженнаро Гаттузо бошқарган.
Жаҳон чемпионатига чиқиш вазифаси бажарилмаганидан кейин мураббийнинг келажаги сўроқ остида қолди. Пирлонинг тайинланиши расман тасдиқланса, у Гаттузонинг ўрнини эгаллайди.
Терма жамоадаги вазият
Маълумот
Эҳтимолий янги мураббий
Андреа Пирло
Шартнома муддати
2030 йил ёзигача
Амалдаги мураббий
Дженнаро Гаттузо
Саралашдаги ҳал қилувчи натижа
Боснияга пенальтиларда 1:4
Расмий эълон
Ҳозирча берилмаган
Пирло олдида қандай вазифалар туради?
Тайинлов амалга ошса, Пирло Италия футболи учун мураккаб даврда иш бошлайди.
Унинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат бўлиши кутилмоқда:
терма жамоани руҳий жиҳатдан тиклаш;
янги авлод футболчиларини асосий таркибга олиб кириш;
барқарор ўйин услубини шакллантириш;
Италияни йирик турнирларга қайтариш;
2030 йилги жаҳон чемпионати учун кучли жамоа тайёрлаш.
Пирло учун бу клуб футболидаги тажрибасини миллий жамоа даражасида намоён этиш имконияти бўлади.
Расмий тасдиқ кутилмоқда
ОАВ Пирлонинг тайинловини яқин кунларда расман эълон қилиш мумкинлигини билдирмоқда. Бироқ федерация баёноти чиқмагунча, бу хабар якуний қарор сифатида қабул қилинмайди.
Италия мухлислари учун энг катта савол эса ўзгаришсиз қолмоқда: янги мураббий жамоани узоқ давом этган инқироздан олиб чиқа оладими?
Сизнингча, Андреа Пирло Италия терма жамоасини яна жаҳон футболи чўққисига қайтара оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…