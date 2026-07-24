Андреа Пирло Италия терма жамоасини бошқариши кутилмоқда

·87·Спорт
Андреа Пирло Италия терма жамоасини бошқариши кутилмоқда

Италия миллий жамоасида бош мураббийлик лавозими учун асосий номзод аниқлангани айтилмоқда. ОАВ маълумотларига кўра, терма жамоани Андреа Пирло қабул қилиши ва у билан 2030 йил ёзигача шартнома имзоланиши мумкин.

Ҳозирча тайинлов расман тасдиқланмаган. Бироқ Италия футбол раҳбарияти яқин кунларда қарорни эълон қилиши кутилмоқда.

Пирло билан узоқ муддатли шартнома режалаштирилган

Манбаларга кўра, Италия терма жамоаси раҳбарияти Андреа Пирло номзодида тўхтаган.

Мутахассис билан 2030 йил ёзигача мўлжалланган меҳнат шартномаси имзоланиши режалаштирилмоқда. Бу федерация янги мураббийга қисқа муддатли ечим эмас, балки узоқ давом этадиган лойиҳа сифатида қараётганини кўрсатади.

Шу билан бирга, шартнома имзолангани ёки томонлар барча масалалар бўйича келишувга эришгани ҳақида расмий хабар ҳали берилмаган.

Италия яна жаҳон чемпионатидан четда қолди

Мураббийлар алмашинуви Италия терма жамоасининг жаҳон чемпионати саралашидаги навбатдаги муваффақиятсизлигидан кейин кун тартибига чиқди.

Итальянлар Босния ва Hzеговинага қарши ҳал қилувчи баҳсда имкониятни бой берди. Учрашувнинг асосий вақти 1:1 ҳисобида якунланган, пенальтилар сериясида эса Италия 1:4 ҳисобида мағлуб бўлган.

Натижада жамоа яна бир бор жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга кирита олмади.

Гаттузо даври якунланиши мумкин

Саралаш босқичида Италия терма жамоасини Дженнаро Гаттузо бошқарган.

Жаҳон чемпионатига чиқиш вазифаси бажарилмаганидан кейин мураббийнинг келажаги сўроқ остида қолди. Пирлонинг тайинланиши расман тасдиқланса, у Гаттузонинг ўрнини эгаллайди.

Терма жамоадаги вазият

Маълумот

Эҳтимолий янги мураббий

Андреа Пирло

Шартнома муддати

2030 йил ёзигача

Амалдаги мураббий

Дженнаро Гаттузо

Саралашдаги ҳал қилувчи натижа

Боснияга пенальтиларда 1:4

Расмий эълон

Ҳозирча берилмаган

Пирло олдида қандай вазифалар туради?

Тайинлов амалга ошса, Пирло Италия футболи учун мураккаб даврда иш бошлайди.

Унинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат бўлиши кутилмоқда:

  • терма жамоани руҳий жиҳатдан тиклаш;

  • янги авлод футболчиларини асосий таркибга олиб кириш;

  • барқарор ўйин услубини шакллантириш;

  • Италияни йирик турнирларга қайтариш;

  • 2030 йилги жаҳон чемпионати учун кучли жамоа тайёрлаш.

Пирло учун бу клуб футболидаги тажрибасини миллий жамоа даражасида намоён этиш имконияти бўлади.

Расмий тасдиқ кутилмоқда

ОАВ Пирлонинг тайинловини яқин кунларда расман эълон қилиш мумкинлигини билдирмоқда. Бироқ федерация баёноти чиқмагунча, бу хабар якуний қарор сифатида қабул қилинмайди.

Италия мухлислари учун энг катта савол эса ўзгаришсиз қолмоқда: янги мураббий жамоани узоқ давом этган инқироздан олиб чиқа оладими?

Сизнингча, Андреа Пирло Италия терма жамоасини яна жаҳон футболи чўққисига қайтара оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиВенсан Янсен Тоттенхемдан кейинги фаолиятини АҚШда давом эттирадиБугун, 02:59Челси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиЧелси тажрибали яримҳимоячи Жордан Ҳендерсонни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 02:33Бредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБредли Барколя PSJни тарк этиб, Англия Премер-лигасига ўтмоқчиБугун, 02:31Жон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаЖон Стоунз фаолиятини Италияда давом эттириши кутилмоқдаБугун, 02:10Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди