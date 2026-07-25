Роналду трансферларни ўз қўлига олди: «Ал-Наср»дан янги режа
Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби ва Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду жамоанинг трансфер сиёсатига бевосита таъсир ўтказишни бошлади. 41 ёшли афсонавий форвард клуб раҳбариятидан ташқи аралашувларсиз, фақат спорт департаменти қарор қабул қиладиган мустақил ва профессионал тизим яратишни талаб қилмоқда.
Zamin.uz Саудия футболидаги сенсацион трансфер режалари ва Роналдунинг Бруну Фернандеш бўйича шахсий «ҳужуми» тафсилотларини тақдим этади.
1. Ташқи аралашувга чек қўйиш: Роналдунинг янги лойиҳаси
365Scores Arabic нашри маълумотларига кўра, Криштиану Роналду «Ал-Наср» атрофида ички чемпионат ва Осиё Чемпионлар Лигасида мунтазам равишда зафар қуча оладиган узоқ муддатли «империя» барпо этмоқчи.
Роналдунинг клуб олдидаги асосий шарти:
«Ал-Наср» таркибини шакллантириш ва трансфер сиёсатини юритиш фақат клубнинг спорт департаменти вакиллари томонидан амалга оширилиши лозим. Жамоанинг ички қарорларига ташқи тузилмалар аралашувига чек қўйилиши керак.
2. Бруну Фернандеш учун сўнгги уриниш: Криштиану шахсан музокара ўтказади
«Ал-Наср»нинг ёзги трансфер ойнасидаги бош нишони — «Манчестер Юнайтед» сардори Бруну Фернандеш бўлиб турибди.
Сўнгги таклиф: Саудияликлар Португалия терма жамоаси ярим ҳимоячиси учун сўнгги ва энг жозибадор таклифни тайёрламоқда.
Роналдунинг роли: Роналду миллий жамоадаги шеригини Эр-Риёдга кўчиб ўтишга ва «Ал-Наср» лойиҳасига қўшилишга шахсан ўзи кўндиришга тайёр.
Фернандешнинг позицияси: Илгари Бруну Европа элитасида қолишни афзал кўриб, бир неча бор Саудия клубларига рад жавобини берган эди. Аммо бу сафар Роналдунинг шахсий омили ва катта молиявий пакет вазиятни тубдан ўзгартириши мумкин.
«Ал-Наср» ва Бруну Фернандеш трансфери атрофидаги ҳолат
Жиҳатлар
Трасфер атрофидаги реал ҳолат
Бош трансфер нишони
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» сардори)
Криштиану Роналдунинг роли
Трансферни шахсан назорат қилиш ва ўйинчини кўндириш
Молиявий шароит
Молиявий самарадорлик сертификати олинди, қарздорлик мавжуд эмас
ЖЧ-2026 статистикаси
Роналду: 5 ўйинда 3 гол (6 та ЖЧда гол урган илк футболчи)
3. Яшил чироқ: Молиявий чекловлар тўлиқ бекор қилинди
Al-Riyadiyah нашри хабарига кўра, «Ал-Наср» ёзги трансфер ойнаси олдидан молиявий самарадорлик сертификатини муваффақиятли қўлга киритди.
Қарзлар йўқлиги: Клубнинг Саудия Арабистони Спорт вазирлиги ва маҳаллий лига олдида ҳеч қандай муддати ўтган қарзи ёки мажбурияти йўқ.
Давлат кўмаги: Клуб давлат томонидан ажратилган молиявий қўллаб-қувватлашни олди. Бу маблағларнинг салмоқли қисми айнан Бруну Фернандеш даражасидаги юлдузларни сотиб олишга йўналтирилади.
4. Роналду ва Брунунинг ЖЧ-2026 даги натижалари
2026 йилги Жаҳон чемпионатида 41 ёшли Криштиану Роналду 5 та ўйинда майдонга тушиб, 3 та гол урди ва тарихда 6 та мундиалда гол урган ягона футболчига айланиб, ЖЧлардаги умумий голлари сонини 11 тага етказди.
Бруну Фернандеш ҳам Португалиянинг синовли кечган барча 5 учрашувида қатнашиб, 1 та голли узатма муаллифи бўлди. Португалия терма жамоаси 1/8 финал босқичида мусобақанинг келажакдаги чемпиони — Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этган эди. Энди икки португалиялик юлдузнинг тақдири Эр-Риёдда қайта туташиши мумкин.
Ушбу эксклюзив футбол янгилигини дўстларингизга улашинг!
Криштиану Роналдунинг «Ал-Наср»даги мавқеи тобора кучайиб бормоқда ва бу ёзги трансферлар даврида Саудия лигасида навбатдаги шов-шувли трансферлар тўлқинини бошлаб бериши кутилмоқда.
Ушбу қайнок футбол янгилигини дўстларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Бруну Фернандеш Роналдунинг чақириғига рози бўлиб, «Манчестер Юнайтед»ни «Ал-Наср»га алмаштирадими? Ўз фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…