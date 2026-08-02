Hansi Flick kritisiert Karim Adeyemis Debüt für Barcelona

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Hansi Flick kritisiert Karim Adeyemis Debüt für Barcelona

Barcelona -Cheftrainer Hansi Flick hat seine Enttäuschung über den ersten Einsatz von Neuzugang Karim Adeyemi für den Verein nicht verheimlicht. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den englischen Klub Birmingham City äußerte sich der deutsche Übungsleiter kritisch über die Leistung seines Landsmanns, betonte jedoch, dass er weiterhin an dessen Potenzial glaube. Das berichtet Goal.com .

Berichten von Goal.com zufolge richteten sich beim ersten Testspiel des katalanischen Klubs in der Vorbereitung alle Augen auf Karim Adeyemi. Der Neuzugang wirkte jedoch auf dem Platz orientierungslos und agierte auf den Außenbahnen schwach. Sogar sein Ballverlust führte zu einem Fehler, der den Gegentreffer einleitete.

Debütfehler und das Fazit des Trainers

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Hansi Flick offen, dass er mit der Leistung des Spielers nicht vollends zufrieden war. „Einige von Karims Aktionen liefen nicht so gut. Ich denke, das Potenzial, das er zeigen muss, ist höher, aber er absolviert erst seine erste Trainingswoche und das ist normal“, — sagte der Trainer.

Flick fügte hinzu, er habe im Training gesehen, dass Karims Tempo und Schussstärke ziemlich hoch seien. Der Experte zeigte sich zuversichtlich, der Spieler werde der Mannschaft mit der Zeit großen Nutzen bringen. Er merkte zudem an, dass sich Birmingham City bereits in der Saisonvorbereitung befinde und körperlich in einer besseren Verfassung sei.

Glanzleistung der Jugend

Während einige Profis eine schwierige Eingewöhnungsphase durchlaufen, hinterließen die Absolventen der Barcelona-Akademie einen positiven Eindruck beim Trainer. Hansi Flick zeigte sich erfreut über das Spiel der Jugendspieler und lobte deren Auftreten auf dem Platz.

Zum Held des Spiels avancierte der 18-jährige ägyptische Stürmer Hamza Abdelkarim. Er erzielte zwei Tore und bewahrte sein Team vor der Niederlage. Flick hob die Arbeitseinstellung und den Charakter des jungen Angreifers hervor: „Er ist sehr bescheiden, hat einen tollen Charakter und strebt immer danach, seine beste Version zu zeigen. Als Stürmer muss man eine Chance nutzen, wenn sie sich bietet, und das hat er getan“.

Der Trainer ist überzeugt, dass solche Erfolge dem jungen Spieler in den kommenden Wochen viel Selbstvertrauen geben werden. Hansi Flick betonte, dass Qualität, Intensität und das Mannschaftsklima die Arbeit mit den Talenten noch angenehmer machen, und kündigte an, die Saisonvorbereitung fortzusetzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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