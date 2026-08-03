Manchester City will Pedro Neto verpflichten

Laut Informationen der Sun hat Manchester City Gespräche über eine Verpflichtung von Chelseas Flügelspieler Pedro Neto aufgenommen. Die Transferinitiative soll von Trainer Enzo Maresca ausgehen, da der Italiener mit seinem ehemaligen Schützling in Manchester wieder zusammenarbeiten möchte. Der Schritt dürfte zu den ersten großen Maßnahmen des Trainers gehören, um den Kader nach seinen Vorstellungen zu formen. Darüber berichtet Goal.com.

Enzo wurde am 29. Juni dieses Jahres als Nachfolger von Pep Guardiola zum Cheftrainer von Manchester City ernannt. Der Klub unterzeichnete mit dem Italiener einen Dreijahresvertrag und zahlte Chelsea für seine Dienste eine Entschädigung von rund 17 Millionen Pfund. Nun hat Maresca die Verpflichtung des 26-jährigen Portugiesen von seinem ehemaligen Klub zum Etihad Stadium zu einer Priorität gemacht.

Konkurrenz im Transfergeschäft und finanzielle Forderungen

Manchester City ist jedoch nicht der einzige Interessent für den portugiesischen Flügelspieler. Laut Goal.com hat auch der italienische Klub Milan Pedro Neto zu seinem wichtigsten Transferziel erklärt. Die Rossoneri sehen in ihm einen geeigneten Ersatz für Rafael Leão, dessen Zukunft ungewiss ist. Die finanziellen Möglichkeiten des englischen Klubs könnten den Plänen des Serie-A-Vertreters jedoch ernsthafte Konkurrenz machen.

Chelsea ist nicht bereit, seinen Leistungsträger ohne Weiteres ziehen zu lassen. Der Klub aus West-London betrachtet Neto als wichtigen Bestandteil seines langfristigen Projekts. Um potenzielle Käufer abzuschrecken und den Transfer zu verhindern, hat Chelsea den Preis für den Spieler auf 70 Millionen Pfund festgesetzt. Die Vereinsführung machte unmissverständlich klar, dass sie im Sommertransferfenster keine Angebote unter dieser Summe prüfen werde.

Financial Fair Play und die Absichten des Spielers

Dennoch könnte Chelseas finanzielle Situation den Klub zu einer anderen Entscheidung zwingen. Nachdem der Verein Morgan Rogers für 117 Millionen Pfund von Aston Villa verpflichtet hat, muss er möglicherweise einige Spieler verkaufen, um die Finanzregeln einzuhalten und den Haushalt auszugleichen. Das könnte Manchester City und anderen Interessenten die Tür öffnen.

Laut Goal.com ist sich der Spieler selbst des Interesses europäischer Spitzenklubs bewusst und prüft seine Optionen. Obwohl der Agent des Flügelspielers, Jorge Mendes, auch einen Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal ausgelotet hat, soll Pedro Neto es bevorzugen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere in Europa zu bleiben.