Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah wechselt zu Como

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Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah wechselt zu Como

Der Londoner Klub Chelsea hat eine mündliche Einigung über den Verkauf seines Eigengewächses und Verteidigers Trevoh Chalobah an den italienischen Klub Como erzielt. Nach Informationen der Sun soll der Transfer zu den bedeutendsten Deals des Sommer-Transferfensters gehören und die langjährige Zeit des Engländers im Westen Londons beenden. Goal.com berichtet dass.

Die Parteien haben sich vollständig auf die Ablösesumme geeinigt. Como zahlt demnach 30 Millionen Euro als garantierte Ablöse für den englischen Innenverteidiger. Der Vertrag sieht zudem Bonuszahlungen von bis zu 6 Millionen Euro sowie eine prozentuale Beteiligung an einem künftigen Weiterverkauf vor. Das Angebot kann einen Gesamtwert von 36 Millionen Euro erreichen und erfüllt die ursprünglichen Forderungen der Chelsea-Führung vollständig.

Das persönliche Interesse von Cesc Fàbregas

Der legendäre Mittelfeldspieler Cesc Fàbregas, der den italienischen Klub trainiert, war einer der wichtigsten Antreiber des Transfers. Fàbregas wollte unbedingt einen erfahrenen Spieler verpflichten, der Comos Abwehr verstärken und aus der Defensive heraus einen qualitativ hochwertigen Spielaufbau ermöglichen kann. Chalobahs technische Fähigkeiten weckten die Aufmerksamkeit des Trainers, da sie sehr gut zu Comos Spielstil passen.

Das ambitionierte Projekt des Serie-A-Klubs und das persönliche Interesse des Cheftrainers beeinflussten auch den Spieler maßgeblich. Trotz Interesses aus der Premier League und von anderen europäischen Klubs bevorzugte Trevoh Chalobah das Projekt des italienischen Vereins. Der Verteidiger möchte in einer der fünf großen europäischen Ligen regelmäßig in der Startelf spielen.

Details der Einigung und die nächsten Schritte

Nachdem die Verhandlungen in eine intensive Phase eingetreten waren, tauten die Beziehungen zwischen den beiden Klubs auf. Die persönlichen Vertragsbedingungen zwischen Trevoh Chalobah und Como waren bereits mehrere Wochen zuvor vereinbart worden. Sobald die finanziellen Fragen zwischen den Vereinen geklärt waren, wurden alle Hindernisse für die Formalisierung des Transfers beseitigt.

Der 26-jährige Verteidiger soll nun nach Italien reisen und sich nach der offiziellen Abwicklung des Transfers einer medizinischen Untersuchung unterziehen, bevor er bei seinem neuen Klub unterschreibt. Nachdem er seit seiner Jugend für Chelsea gespielt hat, schlägt sein Wechsel in die Serie A ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

ChelseaComoTrevoh ChalobahCesc FàbregasSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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