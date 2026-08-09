„Vieles hat sich verändert“: Maresca enthüllt taktische Neuerungen und Pläne bei Manchester City

„Manchester City“ Cheftrainer Enzo Maresca sprach offen über seine ersten Tage im Team und sein Verhältnis zu den Spielern. Der Italiener erklärte, dass er mit seinem Amtsantritt allen Spielern die Tür zu gleichen und transparenten Chancen geöffnet habe.

Dieser Ansatz bietet den Spielern eine große Gelegenheit, sich erneut zu beweisen und ihre Position im Team zu festigen.

„Jeder Spieler steht an derselben Startlinie“

Der italienische Trainer betonte, dass er bereits beim ersten Treffen mit den Vereinsmitgliedern seine Prinzipien klar und unmissverständlich dargelegt habe:

„Am Tag meines Amtsantritts sagte ich den Spielern nur eines: Für mich ist das ein kompletter Neustart. In meinen Augen beginnt jeder Spieler bei null und an derselben Startlinie. Die Sommervorbereitung wird gewissermaßen auch bestimmen, wie sich das Transferfenster entwickelt“, sagte Maresca.

Taktische Reformen und die Bilanz nach zehn Tagen

„Manchester City“ Trainer lobte die Neuerungen im Spiel der Mannschaft und die Einstellung der Spieler zu diesem Prozess. Maresca zufolge wird derzeit intensiv an taktischen Abläufen sowie an neuen Aspekten des Spiels mit und gegen den Ball gearbeitet:

„Die Spieler haben gezeigt, dass sie bereit sind, mit einem neuen Trainer zu arbeiten. Wir haben einige Änderungen an den taktischen Abläufen sowie im Spiel mit und gegen den Ball vorgenommen und uns auch auf andere Aspekte konzentriert. Das ist die wichtigste Neuerung, aber auch die Einstellung derjenigen, die hier seit Jahren arbeiten, ist von großer Bedeutung. Diese zehn Tage, die wir gemeinsam verbracht haben, sind sehr wichtig. Ich brauche einen engen Kontakt zu den Spielern, und das ist für die Zukunft von großer Bedeutung“, zitierte der Pressedienst des Vereins Maresca.

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