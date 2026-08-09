Barcelona hat vor Saisonbeginn Probleme mit dem Toreschießen

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Barcelona hat vor Saisonbeginn Probleme mit dem Toreschießen

Mundo Deportivo berichtet, dass Barcelonas Testspiele unter Hansi Flick ein ernstes Problem im Kader offengelegt haben: Es fehlt an Toren in der Offensive. Der Abgang von Robert Lewandowski und der mögliche Transfer von Ferran Torres haben bei den Katalanen eine große Lücke im Angriff hinterlassen. Goal.com berichtet darüber.

Die verspätete Rückkehr der Nationalspieler ins Trainingslager aufgrund der Weltmeisterschaft ist für Cheftrainer Hansi Flick zu einem besonderen Problem geworden. Die letzte Gruppe von Spielern stieß am 12. August zum Kader. Die ersten drei Testspiele vor Saisonbeginn machten die Schwächen der Mannschaft in der Offensive deutlich.

Offensive Probleme und enttäuschende Statistiken

Die Spiele gegen Birmingham, Nottingham Forest und Udinese sowie deren Ergebnisse bereiten den Fans Sorgen. Besonders auffällig ist, dass zwei der ersten drei Partien nur 45 Minuten dauerten und in allen drei Begegnungen die mangelnde Zahl an Torschüssen zu erkennen war. Vor den Spielen gegen Basel und um die Joan-Gamper-Trophäe erzielte Barcelona lediglich drei Tore.

Die meisten dieser Tore fielen nach Standardsituationen. Zwei der drei Treffer waren Elfmeter, während das dritte Tor nach einem Abpraller erzielt wurde. Das ägyptische Talent Hamza Abdelkarim traf zweimal, der brasilianische Flügelspieler Raphinha steuerte den dritten Treffer bei.

Abgänge von Leistungsträgern und Transferpläne

Der Rückgang bei den Toren hängt unmittelbar mit dem Abgang von Robert Lewandowski zusammen, der in vier Saisons für Barcelona durchschnittlich 30 Tore pro Spielzeit erzielte. Die Situation wird dadurch verschärft, dass auch Ferran Torres, der pro Saison rund 20 Tore erzielt, den Verein verlassen möchte. Der Angreifer hat der Vereinsführung bereits mitgeteilt, dass er zu Paris Saint-Germain wechseln will.

Im Spiel gegen Udinese setzte Flick auf Spieler wie Raphinha, Fermín, Ademi, Bessie und Hamza. Der deutsche Trainer wartet derzeit auf die Rückkehr von Lamine Yamal und Dani Olmo, Barcelonas wichtigsten Torschützen, in den Kader. Die entstandene Situation zwingt die Sportdirektion des Vereins jedoch, umgehend zu handeln.

Die Verpflichtung von Spielern wie Julián Álvarez oder die Suche nach einem alternativen Plan ist für Barcelona zur dringendsten Aufgabe geworden. Bis zu den bevorstehenden Pflichtspielen muss der Trainerstab Wege finden, die Effizienz der Offensive zu steigern.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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